R$ 238 milhões em caixa: Fluminense dobra previsão de vendas com saída de André

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 11:57 • Rio de Janeiro (RJ)

A provável saída de André para o Wolverhampton, da Inglaterra, fará com que o Fluminense dobre o orçamento previsto para venda de ativos nesta temporada.

No início do ano, a diretoria tricolor fixou no planejamento R$ 115 milhões em negociações, valor que será superado apenas na negociação do volante.

Na última quarta-feira (28), o Fluminense encaminhou a venda de André ao Southampton, da Inglaterra, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões), com mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em metas estabelecidas em contrato.

Além do volante, o Fluminense acertou a saída do zagueiro Nino para o Zenit, da Rússia, por R$ 27 milhões; do lateral Alexsander para o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 54 milhões. Ademais, clube carioca vendeu Caio Paulista, para o Palmeiras, por cerca de R$ 12 milhões, além de Kayke Almeida e Jefté para clubes do exterior.

Orçamento do Fluminense para 2024

De acordo com o orçamento previsto para 2024 pelo conselho, o Fluminense espera arrecadar R$ 485 milhões em receita líquida para a atual temporada. O valor, será diluído em vendas de ativos, receitas de ingressos, ativos do clube, plano de sócio-torcedor e patrocínios. Além disso, premiações desportivas também são contempladas no montante.