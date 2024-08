Cena de Bruno Henrique durante Hino Nacional antes de Bahia x Flamengo viraliza na web

Bruno Henrique durante Bahia x Flamengo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 21:58 • Salvador (BA)

Atacante do Flamengo, Bruno Henrique roubou a cena antes do duelo com o Bahia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O camisa 27 entrou em campo com uma criança no colo, que chorava durante a execução do Hino Nacional. O jogador foi flagrado conversando com a menina, tentando acalmá-la.

Na web, internautas repercutiram a cena do pré-jogo entre Rubro-Negro e Esquadrão de Aço. Enquanto alguns elogiaram a atitude de Bruno Henrique em se preocupar com a criança, outros brincaram, relembrando outra oportunidade em que o jogador passou por situação parecida.

Confira abaixo publicações sobre a imagem de Bruno Henrique com criança antes de Bahia x Flamengo:

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLAMENGO

COPA DO BRAISL - QUARTAS DE FINAL - IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Globo e Sportv;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Erick Pulgar e De La Cruz; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique.