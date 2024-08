Titular do Cruzeiro passará por cirurgia; clube não informa prazo de recuperação

Equipe do Cruzeiro comemorando gol (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 11:45 • Rio de Janeiro

O Cruzeiro divulgou, nesta quinta-feira (29), um comunicado oficial informando que o atacante titular Juan Dinenno sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia. Durante o primeiro tempo do jogo contra o Internacional, pelo Brasileirão, na quarta (28), o argentino deixou o gramado chorando.

➡️ Seabra justifica escolha por Kaio Jorge em cobrança de pênalti para o Cruzeiro: ‘Decisão de campo’

- O Cruzeiro informa que o atacante Juan Dinenno foi submetido a exames, na manhã desta quinta-feira, que diagnosticaram lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro. - comunicou o clube mineiro.

Apesar da Raposa não ter divulgado o prazo de recuperação do atleta, lesões de ligamento cruzado costumam afastar os jogadores dos gramados cerca de 6 a 7 meses, podendo estender até 1 ano.

➡️ Com um a menos, Inter segura empate com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Contratado no início da temporada, Juan Dinenno vai passar pela sua segunda cirurgia em 2024. Recentemente, o camisa 19 passou por um procedimento cirúrgico no púbis e ficou longe dos gramados por três meses.

Juan Dinenno será submetido a procedimento no joelho direito (Foto: Fernando Moreno/AGIF)