Rogério Ceni afirma que Bahia dominou o Flamengo apesar da derrota: ‘Não teve chance’

Rogério Ceni comanda o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 08:27 • Rio de Janeiro

Rogério Ceni, técnico do Bahia, afirmou que a vitória do Flamengo sobre o Tricolor, por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, foi injusto para os donos da casa. Em entrevista coletiva, o comandante disse que o goleiro Marcos Felipe não teve trabalho.

➡️ Técnico do Flamengo, Tite manda forte recado à Conmebol após passar mal: ‘Desrespeito’

- (Bahia) Foi um time dominante, que tem um pouco de dificuldade nas finalizações, mas que constrói desde trás bem. O Flamengo praticamente não conseguiu sair jogando, rifou quase todas as bolas, se defendeu, é um time compacto e que se defende bem. Não teve quase oportunidades de gol, eu não lembro de nenhuma defesa do Marcos Felipe. Eu acho que, mais uma vez, tivemos controle do jogo, mas não tivemos a capacidade de decidir o jogo a nosso favor. E temos jogo pela frente. - disse Rogério Ceni.

O treinador do Bahia também falou em 'orgulho' ao comentar sobre seu elenco. Destacou que a equipe joga com a bola no chão diante de um adversário poderoso como o Flamengo. Na visão do comandante da equipe tricolor, os cariocas foram dominados por inteiro durante a partida.

➡️ Flamengo corre para inscrever reforços em meio a novos problemas com lesões

Luiz Araújo, do Flamengo, é destaque defensivo diante do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

- Aqui, eu tenho orgulho do futebol que a gente pratica hoje. Porque, se você for ver, você jogou contra o Flamengo e dominou, praticamente, o Flamengo. Assim como no primeiro tempo, no Maracanã. ‘Ah, mas vai ficar o resultado’. É, vai ficar. ‘Ah, mas você não ganha do Flamengo’. Mas se continuar assim, dia após dia, se formos ajeitando, a cada virada de ano tentando melhorar, eu tenho certeza que o Bahia vai progredir. Hoje, infelizmente, não conseguimos. - acrescentou.

Agora no Maracanã, o Flamengo recebe o Esquadrão de Aço no Rio de Janeiro, no dia 12 de setembro, para a partida da volta. O Rubro-Negro tem a vantagem no placar, mas deve ter o desfalque de seus principais jogadores devido aos compromissos da Data Fifa.