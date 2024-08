Botafogo acerta contratação de Vitinho, do Burnley

Vitinho em ação pelo Burnley (Foto: Divulgação/Burnley)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 12:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Em busca um lateral-direito após o pedido de saída de Damián Suárez, o Botafogo fechou a contratação de Vitinho, do Burnley. O jogador de 25 anos chega nesta sexta-feira (30) ao Rio de Janeiro para assinar contrato até 2029 com o clube carioca.

De acordo com o "ge", o Burnley fechou acordo de 8 milhões de euros (R$ 49,3 milhões) fixos mais 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões) em bônus por Vitinho. A negociação foi dura, isso porque os Clarets já tinham acertado o fluxo de caixa e não queria perder um titular.

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, ele teve apenas um jogo como profissional no clube mineiro e foi vendido ainda muito jovem ao futebol europeu. No Velho Continente, o atleta foi negociado com o Cercle Brugge, da Bélgica, e chamou atenção do ex-zagueiro Vicent Kompany, então técnico do Anderlecht, que o levou para o Burnley em 2022.

Lateral-direito de origem, Vitinho possui virtudes ofensivas e também pode atuar pela ponta-direita, como ala, função que desempenhava na equipe inglesa. Defensivamente, Vitinho é sólido, com boa leitura de jogo e capacidade de desarme, ajudando a proteger a defesa. O atleta também é conhecido por sua resistência, o que permite cobrir longas distâncias ao longo dos 90 minutos, contribuindo tanto no ataque quanto na defesa.

Com a chegada do defensor, o Botafogo supera a casa dos R$ 360 milhões investidos na atual temporada.