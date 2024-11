Números de Wesley contra o Cuiabá chamam a atenção; confira

Wesley se tornou um dos pilares do Flamengo. Com grande evolução na temporada, o lateral-direito assumiu a titularidade e é alvo de elogios dos torcedores rubro-negros. Na vitória contra o Cuiabá por 2 a 1, fora de casa, o jogador fez mais uma grande atuação.

Os números de Wesley em campo chamam a atenção. Ele liderou diversos aspectos, como o jogador que mais finalizou e o que mais deu passes certos, segundo o site "Sofascore".

Confira os números de Wesley contra o Cuiabá

39/43 passes certos (91%!)

3 finalizações (1º do jogo!)

5/7 duelos ganhos (1° do time!)

4 desarmes (1º do jogo!)

2 interceptações (1º do jogo!)

7 ações defensivas (1º do time)

Wesley durante a partida contra o Cuiabá (Foto: Marcelo Cortes)

Torcedores encantados com o lateral

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo ressaltam o bom momento de Wesley. Para alguns rubro-negros, o lateral-direito, ao lado de Gerson, é um dos melhores jogadores da equipe.

Como foi a vitória do Flamengo contra o Cuiabá

O Flamengo teve uma grande atuação no primeiro tempo, principalmente por conta do volume no setor ofensivo. Com um Michael inspirado, mas que errou nas decisões na hora da finalização, Walter, goleiro do Cuiabá, garantiu o empate na etapa inicial. Além do camisa 30 rubro-negro, Wesley e Bruno Henrique também se destacaram. No total, o Mais Querido teve 13 finalizações, contra uma do time mandante.

O time carioca começou a etapa complementar buscando ficar com o controle da bola. Entretanto, não contava com o rápido contra-ataque do Cuiabá aos 13 minutos. Derik se infiltrou no meio da zaga rubro-negra, deixou Fabrício Bruno para trás e estufou a rede, em chute rasteiro.

Porém, três minutos depois, o Flamengo deixou tudo igual com Guilherme Gomes, que fez a sua estreia no time principal e tinha acabado de entrar. Ele, aliás, recebeu grande assistência de Bruno Henrique. O gol da virada saiu nos acréscimos da segunda etapa com Matheus Gonçalves, com passe de Michael.