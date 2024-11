Garotos do Ninho decidem e Flamengo vence o Cuiabá

O Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. Na Arena Pantanal, os gols da vitória rubro-negra foram de dois jogadores revelados pelo clube: Guilherme Gomes, que fez a sua estreia no time principal, e Matheus Gonçalves. Derik marcou pela equipe mandante.

Com a vitória, o Flamengo ficou com 62 pontos, na quarta posição. Já o Cuiabá, na zona de rebaixamento (19ª posição), tem 29.

Como foi o jogo?

O Flamengo teve uma grande atuação no primeiro tempo, principalmente por conta do volume no setor ofensivo. Com um Michael inspirado, mas que errou nas decisões na hora da finalização, Walter, goleiro do Cuiabá, garantiu o empate na etapa inicial. Além do camisa 30 rubro-negro, Wesley e Bruno Henrique também se destacaram. No total, o Mais Querido teve 13 finalizações, contra uma do time mandante.

O time carioca começou a etapa complementar buscando ficar com o controle da bola. Entretanto, não contava com o rápido contra-ataque do Cuiabá aos 13 minutos. Derik se infiltrou no meio da zaga rubro-negra, deixou Fabrício Bruno para trás e estufou a rede, em chute rasteiro. Mas, três minutos depois, o Flamengo deixou tudo igual com Guilherme Gomes, que fez a sua estreia no time principal e tinha acabado de entrar. Ele, aliás, recebeu grande assistência de Bruno Henrique.

O gol da virada saiu nos acréscimos da segunda etapa com Matheus Gonçalves, que aproveitou rebote do goleiro Walter.

Comemoração de Matheus Gonçalves (Foto: Divulgação/Flamengo)

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Flamengo, também pelo Brasileirão, será na terça-feira, fora de casa, contra o Fortaleza. O Cuiabá, assim como o time carioca, também jogará fora de seu terreno. No sábado, visita o Juventude.

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1X2 FLAMENGO

34ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT);

🥅 Gols: Derik, 13'/1°T (1-0), Guilherme Gomes, 16'/2°T (1-1), Matheus Gonçalves, 48'/2°T (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Mineiro (CUI); Evertton Araújo e Fabrício Bruno (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES

CUIABÁ (Técnico: Julian Tobar)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Empereur e Ramon (David); Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral e Denilson (Isidro Pitta); Clayson (Gustavo Sauer) e Derik Lacerda (Jadson).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Erick Pulgar, Evertton Araújo e Alcaraz (Guilherme Gomes); Michael e Bruno Henrique (Cleiton).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Batista (Fifa-SP);

🚩 Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e Fabrini Costa (Fifa-SP);

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).