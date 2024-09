Titular durante 90 minutos, Gabi decepciona e passa em branco pelo Flamengo

(Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 30/09/2024 - 04:45

Ídolo da torcida do Flamengo, o atacante Gabigol foi titular e atuou por 90 minutos, na vitória do Rubro-Negro por 1 a 0 contra o Athletico-PR, no Maracanã. Aplaudido na entrada em campo, o jogador teve uma atuação no nível das que vem apresentando na temporada: decepcionantes, principalmente se comparado ao passado.

Em 2019, quando chegou ao Flamengo, Gabriel Barbosa viveu sua melhor fase. Em 57 jogos disputados, o atacante conquistou a Libertadores, o Campeonato Carioca e o Brasileirão, além de marcar 43 gols e dar 13 assistências.

Anos de glória no Flamengo e início do declínio

Em 2020, embora seu desempenho tenha sido inferior ao ano anterior, Gabriel ainda se destacou. Em 45 jogos, ele marcou 27 gols e deu nove assistências. Em 2021, voltou a brilhar, com 34 gols em 45 jogos e 10 passes para gol. No entanto, a partir de 2022, seu desempenho começou a declinar. Naquele ano, foram 29 gols em 63 jogos. Em 2023, o número caiu para 20 gols, e, até o momento em 2024, ele marcou apenas quatro vezes.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Desempenho decepcionante contra o Athletico-PR

O desempenho de Gabriel no jogo contra o Athletico-PR foi particularmente decepcionante. Em 90 minutos em campo, ele conseguiu apenas dois chutes, 34 ações com a bola, um duelo ganho e um impedimento. A única estatística positiva foram os 100% de aproveitamento em passes.

Essa foi, inclusive, apenas a terceira vez que Gabriel jogou os 90 minutos de uma partida na temporada. Anteriormente, isso havia acontecido contra o Sampaio Corrêa-RJ, no Campeonato Carioca, e contra o São Paulo, no Brasileirão.

(Thiago Ribeiro/AGIF)

Meta de gols estipulada por Zico

No início da temporada, Gabriel assumiu a camisa 10 do Flamengo. Em uma conversa descontraída com Zico, ídolo máximo do clube, uma meta de gols foi estipulada: Gabriel teria que fazer 35 gols no ano.

— Vou colocar uma meta para você. Menos de 35 (gols) não dá. Posso confiar? — disse o Galinho de Quintino.

Gabriel se comprometeu a buscar esses números exigidos por Zico. Em sua temporada mais artilheira, em 2019, ele balançou as redes 43 vezes.

— Você que manda, você é o Rei. O que você falou está falado. Vou em busca disso — disse Gabriel, que passou a mão em Zico como se estivesse pegando um pouco da magia do ex-jogador.

Foto: Reprodução

Promessa não Cumprida

Até agora, a promessa de Gabriel está longe de ser cumprida. Em 28 jogos disputados em 2024, ele marcou apenas quatro gols e deu uma assistência. O jogador precisa de 174 minutos para balançar as redes. Com a meta de 35 gols no ano, ele ainda não finalizou nem esse número na meta adversária, com apenas 32 chutes, sendo 15 no alvo.

A queda de desempenho de Gabigol é um reflexo das dificuldades que o Flamengo tem enfrentado nesta temporada. O jogador, que já foi um dos maiores artilheiros do clube, agora luta para encontrar sua melhor forma e lutar por uma vaga na equipe comandada por Tite. Mesmo após a lesão de Pedro, o jogador, antes uma unanimidade, se viu ainda mais escanteado.