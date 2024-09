Fenômeno na base, Filipe Luís é campeão mundial e tem aproveitamento de 75% no Flamengo

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 08:43 • Rio de Janeiro

Anunciado na manhã desta segunda-feira (30) como técnico interino do Flamengo, o ex-lateral Filipe Luís já era tratado como potencial técnico do time. Aos 39 anos, ele agora terá a chance de comandar o time principal, mas seu impacto nas equipes sub-17 e sub-20 foi tão marcante que seu nome chegou a ser cogitado para substituir Tite há alguns meses, quando o treinador ainda estava sob pressão no comando da equipe principal.

Em um curto período, Filipe Luís, ex-lateral do clube, já deixou sua marca de maneira impressionante. Após encerrar sua carreira como jogador no final de 2023, Filipe assumiu a responsabilidade de guiar os jovens rubro-negros e, em menos de um ano, conquistou títulos significativos.

Seu trabalho como técnico começou em janeiro de 2024, logo após pendurar as chuteiras. Filipe Luís assumiu o time sub-17 do Flamengo, onde rapidamente implementou uma filosofia de jogo que refletia o estilo de posse de bola e agressividade que o consagrou como jogador. Sob seu comando, o sub-17 se tornou uma verdadeira máquina de vitórias. Foram 13 jogos e 11 vitórias, com apenas duas derrotas, números que coroaram o time com o título da Copa Rio Sub-17.

O sucesso nas categorias de base não parou por aí. Em junho de 2024, Filipe Luís foi promovido ao cargo de treinador do time sub-20 do Flamengo. Novamente, ele manteve o alto nível, com 17 partidas disputadas e 11 vitórias, dois empates e quatro derrotas.

O ápice desse trabalho veio em uma atmosfera que Filipe conhece muito bem: o Maracanã. Na final do Mundial de Clubes, o Flamengo enfrentou o Olympiacos, da Grécia. O time rubro-negro, comandado por Filipe, saiu atrás no placar, mas mostrou a resiliência característica do futebol brasileiro.

Com dois gols no segundo tempo, o Flamengo virou o jogo e conquistou o título inédito por 2 a 1, um feito histórico para a base do clube. Filipe Luís, que se aposentou sem conquistar o tão desejado título mundial como jogador, pôde agora erguer o troféu como treinador.

Essa rápida ascensão e os resultados expressivos nas categorias de base refletem a vasta experiência que Filipe Luís acumulou em sua carreira de mais de uma década no futebol europeu, atuando em grandes clubes como Atlético de Madrid e Chelsea. Agora, ele aplica toda essa bagagem como treinador, guiando a nova geração do Flamengo com a mesma excelência que o consagrou nos gramados.

A sua habilidade de se conectar com os jovens talentos, muitos dos quais o têm como ídolo, faz de Filipe uma figura central na formação da próxima geração de craques rubro-negros. Agora, à frente do time principal, Filipe Luís terá um novo desafio: provar que o sucesso nas categorias de base pode ser replicado no futebol profissional. Dada sua trajetória até aqui, o Flamengo pode estar diante de um futuro técnico de elite no futebol brasileiro.

Números de Filipe Luís nas categorias de base do Flamengo em 2024:

30 jogos

22 vitórias

2 empates

6 derrotas

Títulos: Mundial e Copa Rio Sub-17