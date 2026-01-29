Novao reforço do Flamengo, Lucas Paquetá chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (29) e não escondeu a ansiedade para voltar a vestir a camisa rubro-negra. Revelado pelo clube, o jogador retorna após sete anos na Europa como contratação mais cara da história.

Para receber o meia, a torcida flamenguista organizou o "AeroFla" e marcou presença no aeroporto do Galeão, com cerca de 200 a 300 pessoas. Com direito a músicas e bandeiras, Paquetá chegou ao lado da esposa, Duda Fournier, e dos filhos, Benício e Filippo.

— Felicidade enorme em estar de volta. A gente orou muito por esse momento, sonhei muito em voltar para casa. Agora tudo o que eu quero é desfrutar dessa alegria de poder finalmente estar em casa, ser feliz e dar alegria para a Nação. — afirmou em entrevista à Flamengo TV, no Youtube.

— Estou ansioso por isso, por essa volta. Muita felicidade em rever a Nação. Fazer o que tem que fazer, mas quero é jogar logo. Eu sou muito ansioso e não vou mentir, quero jogar logo, vestir essa camisa em campo, me divertir e ser feliz — disse empolgado.

Antes de sair do saguão de desembarque, seu filho mais velho, Benício, falou sobre o sonho que tinham de voltar, emocionando os pais e a repórter do clube. Depois, foi a vez do jogador abrir o coração.

— Eu precisava disso. Foram dois anos e meio muito longos para mim. Nós suportamos muita coisa e a todo momento eu vi o apoio de quem sempre esteve do meu lado. Algumas pessoas algumas pessoas falavam até o contrário né. Durante as investigações, ao julgamento, pensavam que eu queria voltar, mas eu queria ficar, me resolver e terminar essa história. E quando as pessoas achavam que eu não tinha mais motivo para querer voltar, muito pelo contrário. Eu sempre fui um deles, sempre fui muito Flamengo.

Com lágrimas nos olhos, Duda Fournier também comentou sobre o peso que do retorno para a vida da família, principalmente depois de um período complicado envolvendo as acusações de envolvimento com apostas esportivas.

— Foi muito tempo, muitas coisas ruins e muitos dedos apontando. Sustenar esse cara aqui não foi tão difícil porque ele é muito forte, muitas vezes ele que me sustentava e era a alegria da casa, especialmente com os pequenos que não estavam entendendo nada. Deus é que está fazendo tudo isso, é nítido e é muito bom sentir isso. — disse sua esposa.

Paquetá e sua família em entrevista para a Flamengo TV (Foto: reprodução/FlamengoTV)

