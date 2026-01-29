Veja as contratações mais caras da história do Flamengo após anúncio de Paquetá

O Flamengo bateu um recorde nacional com a contratação de Lucas Paquetá. O Rubro-Negro acertou a transferência do meia junto ao West Ham, da Inglaterra, por 42 milhões de euros, maior transferência da história do futebol brasileiro, ultrapassando a chegada de Gerson, anunciado pelo Cruzeiro há algumas semanas, e outras grandes contratações feitas pelo clube carioca nos últimos. Desde 2019, a equipe se tornou uma potência no mercado da bola e tem quatro dos dez atletas mais caros na janela de transferências do país.

Com Paquetá, o top cinco de maiores investimentos do Fla foi alterado. Mesmo assim, o clube manteve uma "tendência" apresentada em todas as transferências que ocupam as primeiras posições da lista. Todos são jogadores do setor ofensivo, entre meias de construção e atacantes, o que reforça o poder financeiro do Rubro-Negro em competir para ter atletas protagonistas no ataque. No recorte dos cinco maiores, todas as contratações foram feitas de 2020 em diante, sendo Pedro o nome mais antigo presente na lista.

Para atualizar o ranking, o Lance! selecionou os nomes mais caros a partir do valor absoluto da contratação na moeda brasileira. O clube adicionou nomes no top cinco desde a temporada 2023, em sequência. Desde então, toda temporada há um reforço que integra a seleta lista da história rubro-negra. A contratação tira o próprio Gerson, hoje no Cruzeiro, do top cinco de contratações mais cara do clube carioca. Gerson foi contratado por

O que chama a atenção é disparidade do valor em comparação aos demais. Enquanto nos anos anteriores as cifras aumentaram de forma gradual, a chegada de Paquetá marca um crescimento brusco no recorde de investimentos feitos pelo Fla.

Entre as temporadas 2023, quando chegou Gerson para sua segunda passagem, e 2024, com a contratação de Alcaraz, houve uma diferença de R$ 25 milhões gastos pelo Rubro-Negro. De 2024 para a temporada passada, quando o Flamengo havia batido seu último recorde de jogador mais caro do clube, com Samuel Lino, foi um crescimento de R$ 33 milhões.

Desta vez, a disparidade de Samuel Lino e Lucas Paquetá é de R$ 117 milhões a mais gastos na contratação do meio do West Ham. O atacante ex-Atlético de Madrid custou R$ 143 milhões aos cofres flamenguistas, enquanto Paquetá atingiu a marca de R$ 260 milhões com a transferência. O brasileiro foi o primeiro a bater a marca acima 40 milhões de euros em uma contratação de clubes brasileiro.

Veja lista de contratações mais caras do Flamengo

Jogador Ano Valor Lucas Paquetá 2026 R$ 260 milhões Samuel Lino 2025 R$ 143 milhões Carlos Alcaraz 2024 R$ 110,6 milhões Pedro 2020 R$ 88,2 milhões Gerson 2023