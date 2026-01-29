Supercopa Rei terá bet como patrocinadora máster; veja detalhes

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (1) pela Supercopa Rei, primeiro título em disputa na temporada brasileira que reúne os atuais campeões do Brasileirão e Copa Do Brasil. A casa de apostas Superbet chegou a um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e será a patrocinadora máster do evento, vencendo a concorrência de outra bet rival.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Até o ano passado, a Betano estampava sua marca como principal parceira comercial da competição, a mesma empresa que detém os naming rights do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Desta vez, a Superbet assumirá o principal espaço nas ativações e publicidades que serão realizadas na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, onde acontece a partida. A bola rola a partir das 16h.

O acordo de patrocinadora máster da Supercopa Rei também garante que a bet estampe sua marca no troféu da competição, além das medalhas distribuídas aos jogadores e na identidade visual dos itens que compõem a cerimônia de entrega da taça ao campeão.

continua após a publicidade

O prêmio de melhor em campo também terá o nome e a marca da casa de apostas envolvida. A decisão do melhor em campo é feita por votação popular pela internet. No estádio, a empresa também terá a logo e o nome espalhados por peças de divulgação e presença nas placas de publicidade ao longo do confronto entre Flamengo e Corinthians.

CEO da Superbet no Brasil, Alexandre Fonseca, destacou o peso que a Supercopa tem ao inaugurar a temporada brasileira com o primeiro troféu e a importância que a partida terá para as duas equipes, que voltam a decidir o torneio, retomado e fixado no calendário da CBF desde 2020.

continua após a publicidade

- A Supercopa é o jogo que simbolicamente abre a temporada do futebol brasileiro e coloca neste ano frente a frente duas torcidas gigantes, que movem multidões. Estar presente nesse momento é investir em emoção, em espetáculo e na paixão do torcedor. Para a Superbet, é uma honra fazer parte desse palco, que reúne história e o início de um novo ano para o futebol nacional - disse o executivo.

A Supercopa é uma competição criada em 1990 e que teve duas edições disputadas antes de um hiato de quase três décadas. O Corinthians tem um título, conquistado na segunda edição da Supercopa, em 1991, quando bateu o próprio Flamengo por 1 a 0 no Morumbi. Naquela decisão o Timão era o campeão brasileiro, enquanto o Rubro-Negro detinha o título da Copa do Brasil. O Fla soma, no total, três títulos da Supercopa, todos após a repaginação do campeonato.