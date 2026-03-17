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Em alta, Pedro está próximo de superar Gabigol na lista de artilheiros do Flamengo

Atacante é o artilheiro do time na temporada

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
06:00
Pedro comemora gol contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraPedro comemora gol contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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Um dos grandes jogadores do Flamengo nos últimos anos, Pedro está próximo de atingir uma marca importante com a camisa rubro-negra. O camisa 9 precisa de apenas um gol para igualar o número de gols de Gabriel Barbosa pelo clube carioca. Além disso, está a dois tentos de se tornar o artilheiro do Fla no século XXI.

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No Flamengo desde 2020, Pedro soma 160 gols em 318 jogos, o que representa uma média de 0,50 gol por partida. Ou seja, um gol a cada dois jogos. Gabigol, que deixou o clube no fim de 2024, marcou 161 gols em 308 partidas. Ele é o artilheiro do Flamengo no século XXI e ocupa a sexta posição na lista de maiores goleadores da história do clube.

Veja a lista de maiores artilheiros do Flamengo

  1. 1° - Zico (508 gols)
  2. 2° – Dida (254 gols)
  3. 3° – Henrique Frade (214 gols)
  4. 4° – Pirillo (209 gols)
  5. 5° – Romário (204 gols)
  6. 6° – Gabigol (161 gols)
  7. 7° – Pedro (160 gols)
Pedro Leonardo Jardim Flamengo Cruzeiro
Pedro e Leonardo Jardim comemoram gol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Números de Pedro em 2026 pelo Flamengo

Apesar de não estar em sua plena forma física, Pedro é o líder isolado da artilharia do Flamengo nesta temporada. Em 16 jogos, o atacante balançou as redes oito vezes, mantendo média de um gol a cada dois jogos. Além dos tentos, o camisa 9 também soma duas assistências.

Atrás de Pedro, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Samuel Lino aparecem empatados, com três gols cada.

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