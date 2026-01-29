menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

'Contratação incrível, repatriar um ídolo, um craque', diz Filipe Luís sobre Paquetá no Flamengo

Meio-campista chegará ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/01/2026
06:45
Paquetá, Dani Alves e Filipe Luís - Flamengo
imagem cameraLucas Paquetá ao lado de Filipe Luís (Foto: Divulgação/Twitter)
Após a derrota do Flamengo para o São Paulo, o técnico Filipe Luís comentou, pela primeira vez, sobre a contratação de Lucas Paquetá. Anteriormente, o treinador optou por não responder perguntas sobre o tema, uma vez que o acordo ainda não tinha sido fechado. Com o anúncio oficial do clube carioca, Filipe exaltou o retorno do Garoto do Ninho.

- Jogador gigantesco. Contratação incrível, repatriar um ídolo, um craque, por esse valor, quer dizer que o clube está num momento interno espetacular, muito bem organizado, muito bem gerido pelas pessoas que cuidam do clube. Vai aumentar a qualidade do elenco, ele é muito diferente - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo, sobre Lucas Paquetá.

Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação / Flamengo)

Para garantir a contratação de Lucas Paquetá, o Flamengo pagará 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) ao West Ham, da Inglaterra. O valor será dividido em três parcelas até 2028. O pagamento inicial será de 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista.

- Estou muito feliz de estar podendo voltar para casa, gostaria muito de agradecer ao presidente Bap, ao Flamengo, aos seus patrocinadores e, claro, a toda essa Nação que fez esse sonho se tornar possível. Daqui a pouco eu vejo vocês, tamo junto - disse Lucas Paquetá, que assinará por cinco anos.

Paquetá chega ao Rio nesta quinta-feira

De malas prontas na Inglaterra, Lucas Paquetá é aguardado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. A tendência é que o meio-campista desembarque no aeroporto do Galeão pela manhã. Nas redes sociais, torcedores se movimentam para receber o atleta, assim como já fizeram com outros nomes.

A previsão de chegada do voo ao Rio de Janeiro é por volta das 10h40. Paquetá sairá pelo RIOgaleão Exclusive, o antigo Salão Nobre. O local fica localizado entre os terminais 1 e 2.

