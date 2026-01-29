Lucas Paquetá, contratação mais cara da história do Flamengo, chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29) para realizar exames e assinar com o clube que o revelou ao mundo. Para receber o meia, a torcida rubro-negra prepara o "AeroFla" no aeroporto do Galeão.

Presente no local, o Lance! traz todos os detalhes da recepção do jogador, que retorna ao Fla depois de sete temporadas na Europa. O jogador sairá pelo RIOgaleão Exclusive, o antigo Salão Nobre, localizado entre os terminais 1 e 2. O horário previsto para chegada é de 10h40 (de Brasília).

Acompanhe o AeroFla para a recepção de Paquetá

10h30 - Virou festa! Torcedores do Flamengo colocam funk e vibram com a expectativa da chegada do meia

10h20 - Galeão começa a encher de torcedores rubro-negros

Torcedores marcam presença no Galeão para receber Paquetá (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

10h10 - Personagens da torcida do Flamengo marcam presença no AeroFla

Sósia de Jorge Jesus, torcedor do Flamengo, na recepção de Paquetá (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Torcedores do Flamengo no Galeão para receber Paquetá (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

10h - Esquema de segurança e policiamento organizado no Galeão para receber a torcida do Flamengo e Lucas Paquetá.

Policiamento reforçado no desembarque do Galeão para a chegada de Lucas Paquetá, contratado pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Esquema de segurança preparado no aeroporto do Galeão para a chegada de Paquetá, reforço do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

