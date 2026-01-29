AO VIVO: acompanhe o AeroFla para a recepção de Lucas Paquetá
Meia retorna ao Brasil após sete anos na Europa
- Matéria
- Mais Notícias
Lucas Paquetá, contratação mais cara da história do Flamengo, chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29) para realizar exames e assinar com o clube que o revelou ao mundo. Para receber o meia, a torcida rubro-negra prepara o "AeroFla" no aeroporto do Galeão.
Veja as contratações mais caras da história do Flamengo após anúncio de Paquetá
Lance! Biz
Antes de ser anunciado, Paquetá já havia aparecido em arte do Flamengo
Fora de Campo
‘Contratação incrível, repatriar um ídolo, um craque’, diz Filipe Luís sobre Paquetá no Flamengo
Flamengo
Presente no local, o Lance! traz todos os detalhes da recepção do jogador, que retorna ao Fla depois de sete temporadas na Europa. O jogador sairá pelo RIOgaleão Exclusive, o antigo Salão Nobre, localizado entre os terminais 1 e 2. O horário previsto para chegada é de 10h40 (de Brasília).
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Acompanhe o AeroFla para a recepção de Paquetá
10h30 - Virou festa! Torcedores do Flamengo colocam funk e vibram com a expectativa da chegada do meia
10h20 - Galeão começa a encher de torcedores rubro-negros
10h10 - Personagens da torcida do Flamengo marcam presença no AeroFla
10h - Esquema de segurança e policiamento organizado no Galeão para receber a torcida do Flamengo e Lucas Paquetá.
9h30 - Leia mais notícias sobre a contratação de Paquetá pelo Flamengo
➡️ Lucas Paquetá vai reestrear pelo Flamengo contra o Corinthians? Entenda o cenário
➡️ Veja as contratações mais caras da história do Flamengo após anúncio de Paquetá
➡️ Antes de ser anunciado, Paquetá já havia aparecido em arte do Flamengo
➡️ 'Contratação incrível, repatriar um ídolo, um craque', diz Filipe Luís sobre Paquetá no Flamengo
➡️ Esposa de Paquetá mostra reação do meia ao saber que voltaria ao Flamengo
🤑 Aposte nas vitórias do Flamengo na Supercopa Rei, Carioca e Brasileirão!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias