Europeus reagem à ausência de craque do Flamengo na Seleção: 'Implacável'

A convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, na tarde desta segunda-feira (16), contou com três jogadores do Flamengo. Ainda assim, um dos nomes mais aguardados da lista, não foi chamado. Nas redes sociais, europeus repercutiram a ausência de Lucas Paquetá entre os meias convocados para a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️Web reage a golaço de 'esquecido' por Ancelotti: 'Bem-vindo ao Flamengo'

Desde que saiu do Flamengo para desbravar a Europa em 2018, Paquetá é mundialmente conhecido pelo seu estilo de jogo e irreverência. A ausência do meia na lista de Carlo Ancelotti repercutiu na Inglaterra e na Espanha. Veja os comentários abaixo:

Lucas Paquetá comemora gol pelo Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja comentários sobre Lucas Paquetá

Tradução sobre o meia do Flamengo: Eu começaria por garantir que haja jogadores capazes de passar a bola para dentro e no terço final do campo 🥹 Matheus Pereira, Paquetá e Breno Bidon são jogadores que eu não ignoraria de jeito nenhum.

continua após a publicidade

Tradução sobre o meia do Flamengo: Ancelotti está sendo implacável. Deixar Neymar, Paquetá e Richarlison de fora desses testes finais mostra que ele está priorizando o condicionamento físico ideal acima de tudo.

Tradução sobre o meia: Jogadores não chamados que me surpreenderam: Silva - 26? Estêvão - 24 🔒Paquetá - 26? Bidon - 26? Murillo - 26? Bruno - 26 Souza - 100%

continua após a publicidade

Flamengo tem três jogadores convocados para amistosos da Seleção; Paquetá fica fora

O técnico Carlo Ancelotti divulgou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia nesta Data-Fifa. A lista de 26 nomes, divulgada na tarde desta segunda-feira (16) na sede da CBF, no Rio de Janeiro, conta com três jogadores do Flamengo: Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira.

Dos três nomes convocados por Carlo Ancelotti, dois são titulares do time comandado por Leonardo Jardim: Alex Sandro e Léo Pereira. A convocação de Danilo passa, principalmente, por dois fatores. O primeiro é a versatilidade, já que o jogador pode atuar tanto como zagueiro quanto como lateral. Além disso, o defensor é um dos líderes do grupo, característica valorizada pela comissão técnica da Seleção.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Flamengo no Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.