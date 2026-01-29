Lucas Paquetá vai reestrear pelo Flamengo contra o Corinthians? Entenda o cenário

Após semanas intensas de negociações, o Flamengo sacramentou a contratação de Lucas Paquetá. O meio-campista, que retorna ao clube em que foi formado, desembarca no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (29), por volta das 10h40 (de Brasília). Com o jogador em solo brasileiro, o Rubro-Negro corre contra o tempo para regularizá-lo. Diante deste cenário, quando pode ser a reestreia do Garoto do Ninho?

continua após a publicidade

Assim que chegar ao Rio, Paquetá passará por exames médicos e, posteriormente, assinará contrato de cinco anos com o Flamengo. Internamente, há um otimismo pela regularização do atleta até sexta-feira, o que o possibilitaria a ficar à disposição do técnico Filipe Luís para a partida contra o Corinthians, na decisão da Supercopa do Brasil, no domingo.

Paquetá em campo pelo Flamengo (Foto: Reginaldo Pimenta/Raw Image/Lancepress!)

O que precisa acontecer para Paquetá reestrear pelo Flamengo contra o Corinthians?

Para que Lucas Paquetá possa jogar contra o Corinthians, o nome do meia precisa estar no BID (Boletim Informativo Diário) até o fim de sexta-feira.

continua após a publicidade

Mas, além da parte regulamentar, o jogador passará por uma avaliação do departamento médico e da comissão técnica do Flamengo. Vale destacar que a última vez que o brasileiro entrou em campo foi no dia 6 de janeiro, na derrota do West Ham para o Nottingham Forest por 2 a 1. Posteriormente, o atleta ficou fora de embate por dores nas costas e, claro, pelas tratativas com o clube brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Na atual temporada europeia, que começou em meados de agosto, Paquetá disputou 19 partidas, com cinco gols e uma assistência.

Ou seja, para que possar estar à disposição para Flamengo x Corinthians em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, Lucas Paquetá precisa estar regularizado no BID da CBF e ser aprovado na avaliação do departamento médico e da comissão técnica do time carioca.

continua após a publicidade

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.