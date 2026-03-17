Web reage a golaço de 'esquecido' por Ancelotti: 'Bem-vindo ao Flamengo'

Um jogador 'esquecido' por Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira marcou um golaço, na tarde desta segunda-feira (16). Nas redes sociais, o lance viralizou, e teve até torcedor do Flamengo pedindo a contratação.

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No duelo entre Fiorentina e Cremonese, pelo Campeonato Italiano, o lateral-direito Dodo marcou um golaço. O brasileiro deixou um marcador no chão, arrancou em velocidade e finalizou com categoria para contribuir na vitória por 4 a 1.

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Nas redes sociais, muitos torcedores reagiram ao golaço do brasileiro, no dia em que a Seleção foi convocada com dois laterais-direitos: Wesley (Roma) e Danilo (Flamengo). Veja os comentários abaixo:

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Danilo foi convocado por Ancelotti (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja comentários sobre o golaço do brasileiro

Flamengo tem três jogadores convocados para amistosos da Seleção; Paquetá fica fora

O técnico Carlo Ancelotti divulgou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia nesta Data-Fifa. A lista de 26 nomes, divulgada na tarde desta segunda-feira (16) na sede da CBF, no Rio de Janeiro, conta com três jogadores do Flamengo: Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira.

Dos três nomes convocados por Carlo Ancelotti, dois são titulares do time comandado por Leonardo Jardim: Alex Sandro e Léo Pereira. A convocação de Danilo passa, principalmente, por dois fatores. O primeiro é a versatilidade, já que o jogador pode atuar tanto como zagueiro quanto como lateral. Além disso, o defensor é um dos líderes do grupo, característica valorizada pela comissão técnica da Seleção.

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Não é de hoje que o nome de Léo Pereira é pedido por torcedores do Flamengo na Seleção. Desde a última temporada, o defensor se tornou peça fundamental no time rubro-negro, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. No último jogo da equipe carioca antes da convocação, que contou com a presença de Ancelotti, o zagueiro, após mais uma atuação sólida defensivamente, marcou um golaço de falta.