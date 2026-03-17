Convocação para a Seleção Brasileira coroa auge de Léo Pereira no Flamengo

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia. A oportunidade na Amarelinha coroa a grande fase vivida pelo defensor, que vem desde o ano passado. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2025 como titular, Léo já vinha pedindo passagem há algum tempo, e agora recebeu o reconhecimento.

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Caminho até o reconhecimento

A trajetória do zagueiro no Flamengo não começou fácil. Léo Pereira chegou com a responsabilidade de substituir Pablo Marí, que optou por retornar ao futebol europeu após os títulos em 2019. Após atravessar um momento difícil e até ficar próximo de deixar o clube, quando recebeu proposta do Beşiktaş, da Turquia, o jogador deu a volta por cima com paciência e perseverança.

Léo Pereira já havia sido titular nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. No entanto, foi em 2025, atuando em altíssimo nível, que o defensor atingiu o auge da carreira, fase que se mantém até hoje.

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Léo Pereira com a taça da Libertadores do Flamengo em 2025 (Foto: Ernesto Benavides/AFP)

Para muitos torcedores do Flamengo, a convocação do zagueiro já deveria ter acontecido antes. Entretanto, outros defensores do futebol brasileiro, como Fabrício Bruno e o próprio Léo Ortiz, companheiro de equipe no time carioca, receberam oportunidades anteriormente.

Reconhecimento da torcida: Léo Pereira ao lado de gigantes do Flamengo

Nos últimos dias, com o nome de Léo Pereira em alta, passou a se discutir o tamanho do jogador na história do clube. Para grande parte da torcida, o camisa 4 já pode ser colocado ao lado de grandes ídolos rubro-negros, como Mozer e Rondinelli, entre outros.

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Com a conquista do Campeonato Carioca, o zagueiro chegou ao 15º título pelo Flamengo, ultrapassando nomes históricos do clube, como Zico, Júnior e Gabigol.

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Números de Léo Pereira pelo Flamengo desde 2025

⚔️ 74 jogos

⚽️ 7 gols

🅰️ 1 assistência

✅ 92% acerto no passe (!)

💪 55% eficiência nos duelos

🚀 57% eficiência nos duelos aéreos (!)

🔐 436 ações defensivas (5.9 /j!)

👊 52 faltas cometidas (0.5 /j!)

🔄 36 dribles sofridos (0.5 /j!)

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