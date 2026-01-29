Confira a leitura labial de pênalti não marcado em Arrascaeta: 'Tocou'
Polêmica aconteceu nos 20 segundos finais do jogo
São Paulo e Flamengo se enfrentaram nesta quarta-feira (28), no Morumbis, na estreia do Brasileirão. Com gols de Plata, Luciano e Danielzinho, a partida terminou em 2 a 1 para o Tricolor. No último lance do jogo, Arrascaeta caiu na área e pediu um pênalti, não assinalado pela arbitragem. Confira a leitura labial dos jogadores, feita pelo dublador Gustavo Machado.
Arrascaeta: - Wilton, é pênalti!
Léo Pereira: - Tem que ir no Var, ele não conseguiu correr!
Wilton Pereira Sampaio (árbitro) - Eu tô olhando, calma!
Lucas Moura - Ele tá olhando, pô.
Wilton Pereira Sampaio (árbitro) - Ele tocou, mas não impacta o Arrascaeta.
Como foi São Paulo x Flamengo
O Flamengo teve o controle da bola no primeiro tempo no Morumbis. O time carioca buscou pressionar os donos da casa desde o início da partida, e teve grande chance aos 13 minutos. Carrascal, após passe magistral de Cebolinha, um dos destaques da primeira etapa, chutou para fora na saída de Rafael. O São Paulo deu a resposta cinco minutos depois, com Luciano. Com 68% de posse de bola, o Rubro-Negro teve oito finalizações, contra três do Tricolor Paulista.
Pelo lado do time visitante, Plata contou com uma sequência de erros no primeiro tempo. Na bronca, o técnico Filipe Luís reclamou com o equatoriano.
Segundo tempo
O Flamengo voltou do vestiário ditando o ritmo. Assim, chegou ao gol aos nove minutos, com uma jogada trabalhada. Alex Sandro cruzou para Pedro que, de peito, ajeitou a bola para Plata. O atacante matou a bola e, na pequena área, concluiu na saída de Rafael. O técnico Filipe Luís então chamou Arrascaeta e Jorginho, que estrearam na temporada.
A felicidade rubro-negra, no entanto, durou pouco tempo. Dez minutos depois, Luciano deixou tudo igual, ao levar a melhor em jogada aérea contra Léo Pereira. Foi o oitavo gol do atacante em duelos do São Paulo contra o time carioca.
O gol da virada tricolor saiu aos 25 minutos. No cruzamento de Marcos Antônio, que está na mira do Rubro-Negro, Pulgar errou na interceptação. A bola sobrou para Danielzinho, livre, marcar. O São Paulo, em vantagem, se fechou para segurar o resultado.
No último lance da partida, Plata e Arrascaeta tiveram grandes chances de deixar tudo igual. O equatoriano acertou a cabeçada, mas Rafael defendeu. No rebote, Arrascaeta concluiu para fora e caiu, pedindo pênalti de Luciano.
O árbitro Wilton Pereira Sampaio nada marcou e não atendeu aos pedidos do time rubro-negro para rever o lance no VAR. Após o apito final, o time do Flamengo foi reclamar com o juiz e Jorginho recebeu cartão vermelho.
