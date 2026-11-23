O Rubro-Negro conquistou o décimo título brasileiro de sua história no último sábado (21), após empatar com o Palmeiras por 1 a 1, no Nubank Parque. Embora Leonardo Jardim seja o principal responsável pela conquista à beira do campo, outro treinador também participou da campanha: Filipe Luís, demitido do Flamengo em março e atualmente no Monaco, da França.

O ex-lateral comandou o Flamengo nas três primeiras rodadas do Brasileirão de 2026, antes de ser substituído pelo português. Neste período, somou uma vitória, um empate e uma derrota, garantindo quatro pontos que integraram a campanha do título. Por sua participação, Filipe Luís também é considerado campeão da edição, apesar de não estar mais no clube.

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Filipe Luís participou do início da campanha do Flamengo

Os três jogos de Filipe Luís pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro foram a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, o empate por 1 a 1 com o Internacional e a vitória por 2 a 1 sobre o Vitória. A partida no Barradão, em 10 de fevereiro, marcou o único triunfo do treinador na edição de 2026.

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Filipe Luís foi demitido do Flamengo em 3 de março, horas depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca. A saída ocorreu em meio à pressão pelos resultados no início da temporada, especialmente após as derrotas para Corinthians, na Supercopa do Brasil, e Lanús, na Recopa Sul-Americana. Em julho, o brasileiro assumiu o comando do Monaco.

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Leonardo Jardim assumiu o Flamengo a partir da quarta rodada do Brasileirão e conduziu a equipe até a conquista. Após a confirmação do título, o português reconheceu a importância do antecessor e destacou a dificuldade de substituí-lo.

— Não é fácil criar empatia depois do sucesso que o clube teve com o Filipe, acho que os jogadores e o trabalho diário do clube me aceitaram melhor do que os torcedores. (...) Mas fico feliz de ser campeão, feliz pelo passado, pelo que o Filipe fez aqui — declarou Jardim.

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Filipe Luís já havia conquistado o Brasileirão pelo Flamengo como jogador, em 2019 e 2020, e como treinador, em 2025. Agora, também tem seu nome associado à campanha do decacampeonato, mesmo tendo deixado o clube nos primeiros meses da temporada.

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