Flamengo mira artilharia de Pedro e recordes após conquistar o Brasileirão
Com o decacampeonato garantido, equipe de Leonardo Jardim ainda pode alcançar a segunda maior pontuação da história dos pontos corridos
O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2026 com duas rodadas de antecedência, mas ainda tem objetivos a cumprir na competição. Após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado (21), a equipe de Leonardo Jardim volta suas atenções para a artilharia de Pedro e para marcas históricas que podem ser alcançadas nos confrontos com Coritiba e Chapecoense.
O principal objetivo individual é fazer de Pedro o artilheiro do Brasileirão pela primeira vez na carreira. O centroavante soma 20 gols, apenas um a menos que Kevin Viveros, do Athletico-PR, que lidera o ranking com 21.
➡️Flamengo chega ao décimo título brasileiro; veja lista dos maiores campeões
Viveros teve sua suspensão ampliada para três partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ainda não poderá enfrentar o Mirassol, na 37ª rodada. O colombiano estará disponível apenas na última partida da competição, contra o São Paulo.
Pedro, por outro lado, tem mais dois jogos pelo Flamengo para buscar a liderança. Mesmo com o título garantido, Leonardo Jardim afirmou que pretende ajudar o atacante a alcançar a marca.
— É o que falta para nós, vamos tentar ajudar o Pedro — declarou o treinador do Flamengo após a conquista no Nubank Parque.
A artilharia seria inédita para o camisa 9, que já terminou como principal goleador da Libertadores, da Copa do Brasil, da Copa Intercontinental e do Campeonato Carioca, mas nunca conquistou o posto no Brasileirão.
➡️Flamengo chega a 19 títulos desde 2019 e amplia era de conquistas; veja lista
Em 2024, Pedro chegou a liderar a disputa, mas sofreu uma grave lesão no joelho durante um treinamento da Seleção Brasileira e perdeu os últimos meses da temporada. Agora, tem a oportunidade de encerrar 2026 com uma marca individual que ainda falta em seu currículo.
Flamengo pode alcançar segunda maior pontuação da história
Além da artilharia de Pedro, o Flamengo pode terminar o Brasileirão de 2026 com a segunda maior pontuação da era dos pontos corridos com 20 clubes.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Com 80 pontos em 36 partidas, o Rubro-Negro pode alcançar 86 caso vença Coritiba e Chapecoense. A marca superaria os 84 pontos conquistados pelo Atlético-MG em 2021, atualmente a segunda melhor campanha no formato.
O recorde pertence ao próprio Flamengo, que terminou o Campeonato Brasileiro de 2019 com 90 pontos, sob o comando de Jorge Jesus.
A equipe de Jardim também pode superar o desempenho do ano passado, quando conquistou o título com 79 pontos. A marca de 2025 já foi ultrapassada, mas duas vitórias nas rodadas finais colocariam a campanha atual em uma posição ainda mais destacada na história da competição.
Outra possibilidade é melhorar os números ofensivos. O Flamengo tem 74 gols marcados, melhor ataque do campeonato, e precisa balançar as redes mais cinco vezes para superar os 78 gols anotados em 2025, segunda maior marca da era dos pontos corridos com 20 equipes. O recorde também é rubro-negro: 86 gols, em 2019.
Recorde de vitórias por três ou mais gols também está em jogo
O Flamengo ainda tem a oportunidade de estabelecer um recorde isolado de vitórias por três ou mais gols de diferença em uma edição do Brasileirão.
A equipe soma nove triunfos com essa margem em 2026, mesma quantidade alcançada pelo Cruzeiro em 2013. O levantamento considera as temporadas disputadas com 20 clubes, desde 2006.
Uma vitória por três ou mais gols de diferença contra Coritiba ou Chapecoense seria suficiente para o Flamengo chegar a dez e assumir a liderança isolada desse ranking.
A equipe já superou, nesse quesito, as campanhas rubro-negras de 2019, com Jorge Jesus, e de 2025, com Filipe Luís. Ambas terminaram com oito vitórias por essa margem.
O Flamengo enfrenta o Coritiba no próximo domingo (29), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira. A despedida do Brasileirão será no dia 2 de dezembro, às 21h30, diante da Chapecoense, no Maracanã.
Mais LANCE!
Jorge Jesus celebra decacampeonato do Flamengo e manda recado à torcida
Técnico português utilizou as redes sociais para parabenizar o Rubro-Negro pela conquista do décimo título brasileiro
Flamengo tem cinco campeões do Brasileirão 2026 em outros clubes; veja
Atletas participaram da campanha rubro-negra antes de serem negociados; três entraram em campo, e outros dois chegaram a ser relacionados
Ex-Flamengo agride torcedor do Vila Nova e viraliza: 'Constrangedor'
Atacante se envolveu em confusão durante festa da torcida antes do clássico contra o Atlético-GO
Zico parabeniza Flamengo por decacampeonato e projeta: 'Que venham outros 10'
Galinho celebrou o título e destacou o trabalho da delegação rubro-negra
Diego Ribas comemora título do Flamengo e enaltece Bruno Henrique e Arrascaeta
Ex-capitão rubro-negro destacou a fome por conquistas da dupla
Após título brasileiro, Jardim dá quatro dias de folga ao elenco do Flamengo
Elenco se reapresenta na quinta-feira e terá três treinos antes de enfrentar o Coritiba
Botafogo pede desculpas à torcida e promete multa após comemoração por título do Flamengo em sede
Evento da PSG Academy terminou com invasão de torcedores alvinegros na noite deste sábado (21), após vídeos de rubro-negros comemorando o título viralizarem nas redes sociais
Sport provoca Flamengo após título do Brasileirão 2026
Clube pernambucano reacende polêmica envolvendo a conquista de 1987
Vini Jr provoca Palmeiras após título do Flamengo: 'Dia triste em São Paulo'
Atacante do Real Madrid comentou publicação do Rubro-Negro após a conquista
Bastidores: como o Flamengo levou a taça do Brasileirão para o estádio do Palmeiras
Rubro-Negro organizou operação para transportar a taça conquistada em 2025 e celebrar o título na casa do rival
ANÁLISE: Lucas Paquetá se pagou no Flamengo? Os números do meia na temporada
Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, meia teve participação importante no título
Paquetá cria versão de música famosa para Samuel Lino após título do Flamengo: 'Lino Maravilha'
Atacante marcou o gol do empate contra o Palmeiras e foi um dos grandes nomes da campanha
Flamengo garante vaga na Supercopa do Brasil e disputará sétima edição desde retorno do torneio
Rubro-Negro enfrentará Palmeiras ou Grêmio em 2027
Apesar de investimento recorde, Flamengo conquista deca com espinha dorsal de anos anteriores
Rubro-Negro investiu R$ 667,7 milhões em atletas na temporada, mas dez dos 11 jogadores que começaram o jogo do título já integravam o elenco no ano passado
Flamengo provoca Palmeiras nas redes sociais após título brasileiro: 'Parabéns, vice'
Rubro-Negro publicou montagem com os escudos dos clubes e voltou a ironizar o rival
Flamengo decacampeão brasileiro: defesa sólida, meio-campo técnico e ataque de protagonistas
Time de Leonardo Jardim construiu uma campanha consistente para conquistar mais um título nacional
O gol do deca do Flamengo e seus milhões de roteiristas
Gol de Samuel Lino, construído por Arrascaeta, Bruno Henrique e um caprichoso rubro-negro, uniu gerações e entrou para a história.
Léo Ortiz vê título do Flamengo como obrigação e valoriza conquista na casa do Palmeiras
Zagueiro reconheceu a cobrança sobre o elenco após eliminações nas copas e destacou o significado especial do decacampeonato no estádio do rival
Torcida do Palmeiras reage a título do Flamengo: 'Não vai'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque