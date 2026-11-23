O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2026 com duas rodadas de antecedência, mas ainda tem objetivos a cumprir na competição. Após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado (21), a equipe de Leonardo Jardim volta suas atenções para a artilharia de Pedro e para marcas históricas que podem ser alcançadas nos confrontos com Coritiba e Chapecoense.

O principal objetivo individual é fazer de Pedro o artilheiro do Brasileirão pela primeira vez na carreira. O centroavante soma 20 gols, apenas um a menos que Kevin Viveros, do Athletico-PR, que lidera o ranking com 21.

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Viveros teve sua suspensão ampliada para três partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ainda não poderá enfrentar o Mirassol, na 37ª rodada. O colombiano estará disponível apenas na última partida da competição, contra o São Paulo.

Pedro, por outro lado, tem mais dois jogos pelo Flamengo para buscar a liderança. Mesmo com o título garantido, Leonardo Jardim afirmou que pretende ajudar o atacante a alcançar a marca.

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— É o que falta para nós, vamos tentar ajudar o Pedro — declarou o treinador do Flamengo após a conquista no Nubank Parque.

A artilharia seria inédita para o camisa 9, que já terminou como principal goleador da Libertadores, da Copa do Brasil, da Copa Intercontinental e do Campeonato Carioca, mas nunca conquistou o posto no Brasileirão.

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Em 2024, Pedro chegou a liderar a disputa, mas sofreu uma grave lesão no joelho durante um treinamento da Seleção Brasileira e perdeu os últimos meses da temporada. Agora, tem a oportunidade de encerrar 2026 com uma marca individual que ainda falta em seu currículo.

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Flamengo pode alcançar segunda maior pontuação da história

Além da artilharia de Pedro, o Flamengo pode terminar o Brasileirão de 2026 com a segunda maior pontuação da era dos pontos corridos com 20 clubes.

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Com 80 pontos em 36 partidas, o Rubro-Negro pode alcançar 86 caso vença Coritiba e Chapecoense. A marca superaria os 84 pontos conquistados pelo Atlético-MG em 2021, atualmente a segunda melhor campanha no formato.

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O recorde pertence ao próprio Flamengo, que terminou o Campeonato Brasileiro de 2019 com 90 pontos, sob o comando de Jorge Jesus.

A equipe de Jardim também pode superar o desempenho do ano passado, quando conquistou o título com 79 pontos. A marca de 2025 já foi ultrapassada, mas duas vitórias nas rodadas finais colocariam a campanha atual em uma posição ainda mais destacada na história da competição.

Outra possibilidade é melhorar os números ofensivos. O Flamengo tem 74 gols marcados, melhor ataque do campeonato, e precisa balançar as redes mais cinco vezes para superar os 78 gols anotados em 2025, segunda maior marca da era dos pontos corridos com 20 equipes. O recorde também é rubro-negro: 86 gols, em 2019.

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Recorde de vitórias por três ou mais gols também está em jogo

O Flamengo ainda tem a oportunidade de estabelecer um recorde isolado de vitórias por três ou mais gols de diferença em uma edição do Brasileirão.

A equipe soma nove triunfos com essa margem em 2026, mesma quantidade alcançada pelo Cruzeiro em 2013. O levantamento considera as temporadas disputadas com 20 clubes, desde 2006.

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Uma vitória por três ou mais gols de diferença contra Coritiba ou Chapecoense seria suficiente para o Flamengo chegar a dez e assumir a liderança isolada desse ranking.

A equipe já superou, nesse quesito, as campanhas rubro-negras de 2019, com Jorge Jesus, e de 2025, com Filipe Luís. Ambas terminaram com oito vitórias por essa margem.

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O Flamengo enfrenta o Coritiba no próximo domingo (29), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira. A despedida do Brasileirão será no dia 2 de dezembro, às 21h30, diante da Chapecoense, no Maracanã.