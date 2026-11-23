A conquista do decacampeonato brasileiro do Flamengo teve um sabor ainda mais especial para Vânia Dias, mãe de Samuel Lino. Presente no Nubank Parque, ela acompanhou de perto o gol do filho no empate com o Palmeiras, que garantiu mais um título nacional ao Rubro-Negro. Em meio à festa da torcida, a emoção de mãe falou mais alto.

— Ai, o coração está transbordando. Tem que tomar cuidado para não infartar — brincou, em entrevista à "Espn".

A mãe do atacante também comemorou o retorno do jogador ao futebol brasileiro e a oportunidade de acompanhar mais de perto a trajetória do filho. Segundo ela, a proximidade com a família tem sido um dos pontos positivos dessa nova fase.

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— Muito feliz, sim, graças a Deus. Estou muito feliz porque ele está perto e a gente pode ir mais vezes assistir aos jogos. Quando é aqui em São Paulo, a gente vai a todos. Tanto que estão ali todos os amigos, o pai dele, aqui meu irmão. Então, assim, a família fica mais próxima, acho que dá mais força — afirmou.

Samuel Lino, do Flamengo, com a sua mãe Vânia (Foto: Reprodução)

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Por fim, Vânia deixou uma mensagem especial ao camisa rubro-negro, que marcou um dos gols de uma conquista histórica para o Flamengo.

— Meu filho, eu estou muito orgulhosa de você. Parabéns por esse gol. Você merece tudo o que for de melhor nessa vida, porque você é um ótimo filho — declarou.

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