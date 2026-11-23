A conquista do decacampeonato brasileiro simboliza um novo momento na história do Flamengo. Com ídolos históricos como Arrascaeta e Bruno Henrique à frente do elenco, uma nova geração rubro-negra vai surgindo e cravando seu nome na história do clube. A fome de vencer permanece a mesma, mas os rostos mudaram. Novos protagonistas apareceram e passaram a dividir a responsabilidade de levar o Rubro-Negro ao topo, como Samuel Lino, Carrascal e Jorginho.

A transição, no entanto, não aconteceu de uma temporada para outra. Ela começou a ganhar forma em 2024, com a conquista da Copa do Brasil, na Arena MRV, diante do Atlético-MG. Naquela ocasião, Filipe Luís, que até pouco tempo antes ainda fazia parte da geração de 2019 dentro de campo, iniciou sua trajetória como treinador. Gabigol, um dos grandes símbolos daquele ciclo vitorioso, se despedia do clube. Era o começo de uma nova etapa.

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Em 2025, a renovação ganhou ainda mais força. O Flamengo conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro com novos personagens assumindo protagonismo. Jorginho, Alex Sandro, Danilo e Samuel Lino passaram a fazer parte de um grupo que manteve a competitividade e ampliou a galeria de conquistas. A história continuava sendo escrita, mas já tinha novos rostos.

Arrascaeta e Bruno Henrique: os capitães da passagem de bastão

Se em 2019 Gabigol representava uma das principais imagens daquela geração, o cenário atual tem em Arrascaeta uma de suas grandes referências. O uruguaio segue como camisa 10, capitão e protagonista. Não é apenas uma lembrança de um passado vitorioso: continua sendo um dos pilares do Flamengo e conduzindo o clube em mais uma fase de conquistas.

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Ao lado dele está Bruno Henrique. Mesmo com um papel diferente daquele que teve nos primeiros anos do ciclo, o atacante permanece como uma liderança importante dentro do elenco. A inauguração dos bustos dos dois jogadores na Gávea, recentemente, foi mais um reconhecimento da dimensão que alcançaram na história rubro-negra.

Bruno Henrique e Arrascaeta levantam réplica da taça do Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Os dois representam a ligação entre as gerações. São jogadores que conhecem o peso de vestir a camisa do Flamengo, viveram os primeiros grandes momentos dessa trajetória e agora dividem o vestiário com atletas que buscam construir seu próprio legado. É uma passagem de bastão sem despedidas: os antigos protagonistas continuam presentes enquanto novos nomes assumem responsabilidades.

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Samuel Lino e Carrascal: novos rostos, protagonismo e identidade

Entre os novos personagens, Samuel Lino ocupa um lugar especial. Segunda contratação mais cara da história do Flamengo, o atacante chegou cercado de expectativa e se tornou um dos grandes destaques da equipe no Campeonato Brasileiro. Seu desempenho mostra como o clube encontrou em novos investimentos peças capazes de assumir protagonismo e fazer a diferença nas grandes conquistas.

Samuel Lino comemora gol de empate do Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Carrascal também representa essa renovação. Contratado em agosto de 2025, o colombiano vem atravessando seu melhor momento na temporada e se consolidando como uma peça importante do elenco. Com características próprias e capacidade de decidir, passou a integrar o grupo de jogadores que dão novas formas ao futebol rubro-negro.

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Jorginho, por sua vez, representa experiência e qualidade internacional. Depois de alcançar o topo do futebol europeu, conquistar a Eurocopa com a Itália, chegou ao Flamengo e rapidamente se tornou uma referência no meio-campo. Sua importância nas campanhas vitoriosas de 2025 e 2026 reforça o peso de sua contratação.

Jorginho comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Um elenco com diferentes gerações e novas lideranças

A renovação também passa por jogadores que já construíram uma trajetória importante no clube. Varela, que chegou em 2022 e viveu períodos de oscilação, encontrou uma sequência de alto nível a partir da final da Libertadores de 2025, contra o Palmeiras. Desde então, cresceu de rendimento e se consolidou como uma peça importante.

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Na defesa, Léo Pereira e Léo Ortiz formam uma dupla que ganhou protagonismo e se tornou um dos pilares da equipe. Alex Sandro e Danilo acrescentam experiência, liderança e um currículo de grandes conquistas. São jogadores que ajudam a sustentar o nível de competitividade e também servem de referência para os mais jovens.

Danilo também tem um papel importante nessa construção. Mesmo sem ocupar necessariamente o posto de protagonista, o zagueiro se tornou uma das principais lideranças do elenco. É um jogador que costuma aparecer quando o Flamengo precisa, assume responsabilidades e transmite segurança aos companheiros. Capitão do grupo, representa uma referência de experiência e personalidade em um vestiário que reúne diferentes gerações. Sua importância vai além dos minutos em campo: Danilo, autor do título da Libertadores de 2025, é um dos jogadores que ajudam a manter viva a mentalidade vencedora do clube.

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Mosaico com o gol do Danilo em Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Pedro continua sendo o camisa 9 e uma das principais referências ofensivas. Pulgar se firmou como titular absoluto e peça fundamental no equilíbrio do meio-campo. Ayrton Lucas, Plata e outros nomes também compõem um elenco que oferece diferentes alternativas e mantém a disputa interna por espaço.

Paquetá aparece como a imagem dos próximos capítulos

Lucas Paquetá merece um capítulo à parte nessa construção. Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o meia voltou ao clube com o qual tem uma relação especial e representa um investimento também no futuro. Mesmo sem ser titular absoluto neste momento, tem potencial para se tornar um dos pilares da próxima etapa da história rubro-negra.

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Paquetá após Palmeiras x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Joaquín Freitas, por sua vez, chega como mais um nome com possibilidade de crescimento e espaço para construir seu caminho no clube.

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A fome continua a mesma

O Flamengo mudou, mas preservou aquilo que o transformou em uma potência vencedora nos últimos anos. A geração de 2019 abriu um caminho, conquistou títulos e estabeleceu uma cultura de cobrança e ambição. Agora, Arrascaeta e Bruno Henrique ajudam a conduzir outros jogadores por essa mesma estrada.

A nova geração não apaga a anterior. Pelo contrário: cresce ao lado dela, aprende com seus protagonistas e começa a construir suas próprias histórias. Os rostos são diferentes, os personagens mudam e novas referências surgem. Mas a ambição permanece.

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