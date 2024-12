Mercado da Bola: veja como estão as negociações do Flamengo para 2025

Com o fim da temporada, o mercado da bola está agitado, e o Flamengo já está monitorando possíveis reforços para 2025. Nesta terça-feira (17), Richarlison, atacante do Tottenham, da Inglaterra, teve o seu nome vinculado ao clube carioca. Por outro lado, Erick Pulgar, volante do time carioca, pode estar de saída. O Lance! mostra para você o panorama das movimentações rubro-negras.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Segundo o "UOL", o Flamengo sinalizou que topa pagar até 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) pela contratação do brasileiro. O clube inglês, no entanto, deseja uma venda na casa dos R$ 260 milhões. Além do Rubro-Negro, Fluminense e Palmeiras também estão de olho no atacante.

Richarlison comemorando gol pelo Tottenham (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Outro nome no radar do Flamengo: Róger Guedes

Além de Richarlison, o Flamengo também monitora a situação de Róger Guedes, que atualmente defende as cores do Al-Rayyan. No Oriente Médio desde agosto de 2023, quando deixou o Corinthians, o atacante tem 34 gols e seis assistências em 46 jogos pelo seu atual time.

continua após a publicidade

➡️ Róger Guedes no Flamengo? Confira o salário do atacante no Al-Rayyan

Jogadores que podem deixar o clube

A nova diretoria do Flamengo, que tomará posse nesta quarta-feira, terá que lidar com algumas situações envolvendo jogadores do atual elenco. Uma delas é a do chileno Erick Pulgar, que deseja deixa o clube carioca por questões pessoais. Ele tem contrato até o fim do ano que vem.

Pulgar durante jogo pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Outro jogador que tem futuro incerto no clube é David Luiz. O zagueiro de 37 anos tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim de dezembro deste ano, e ainda não deu pistas sobre o próximo passo na carreira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

De saída

A virada do ano marcará o fim da relação entre Flamengo e Gabigol. O atacante, que se despediu da torcida na partida contra o Vitória, tem um acordo verbal para jogar pelo Cruzeiro em 2025.