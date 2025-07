Zinho vê diferença na postura de Filipe Luís com Pedro e com Gabigol no Flamengo

Zinho foi mais um dos comentaristas a se posicionar sobre a fala de Filipe Luís explicando a ausência de Pedro na relação de Flamengo e São Paulo. Ao contrário de uma parcela significativa da imprensa esportiva, o multicampeão pelo Rubro-Negro não aprovou a postura do técnico pela forma como o caso foi exposto. Zinho chegou a relembrar o atrito que Filipe teve com Gabigol e comparou os casos.

- E uma crítica minha vai diretamente ao departamento de futebol. Ao diretor José Boto. Ele não veio pra administrar tudo isso? O presidente do clube ganha a eleição dizendo que vai profissionalizar o Flamengo, porque o clube estava com muita coisa amadora. Faz uma limpeza geral. E traz o Boto como a chave, como a pessoa-chave do setor de futebol. Então vamos lá: gestão profissional.

BAP assumiu a presidência do Flamengo neste ano de 2025, com a promessa de profissionalizar o clube. José Boto foi um dos símbolos desse processo dentro do clube. A opinião de Zinho, porém, mostra que ele não vê o diretor fazendo um bom trabalho no "caso Pedro".

- Eu estou vendo muitos elogios ao comportamento do Filipe Luís, como se isso fosse um exemplo de profissionalismo, como se isso fosse uma gestão profissional. Mas peraí, você desvalorizar a sua mercadoria? Você ir pra uma entrevista coletiva e expor algo o que o Boto poderia ter resolvido internamente? Foi um problema entre Pedro e Filipe Luís, numa substituição, em um jogo, ficou claro pra torcida e pra imprensa — e que merecia uma resposta. Mas não houve.

Zinho relembrou o caso do ex-lateral com Gabigol, quando o atacante ainda estava no Flamengo. Os dois tinham uma boa relação conhecida publicamente, mas tiveram discussão em novembro de 2024. Gabriel foi orientado por um companheiro por conta do posicionamento, mas retrucou. Assim, Filipe Luís gritou em direção ao atacante para passar instruções. Gabi deu as costas. No lance seguinte à discussão, Gabigol fez o segundo gol da equipe no jogo. Na comemoração, correu até Filipe Luís, cumprimentou e abraçou o treinador.

- Não houve conflito do Pedro com o Filipe Luís no jogo, numa substituição. O que ficou explícito foi "Olha, que discussão do Pedro com o Filipe Luís". Igual a que aconteceu com a do Gabigol, mas foi em campo. E o Filipe Luís passou pano na coletiva. Por que com o Pedro foi diferente? Por quê? Por quê a torcida está perguntando? Isso tudo começa com uma gestão inicial ruim do Boto e do BAP. A função deles é essa, administrar e não deixar vazar - disse Zinho.

Veja o que Filipe falou na coletiva sobre discussão com Gabigol no Flamengo

- Na minha primeira coletiva, eu falei que ia tomar decisões que iam deixar jogadores incomodados ou brabos. Foi isso com o Gabi agora. Uma correção tática no jogo, com nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, aí não tem conversinha, é grito. Essa discussão que tive com Gabi no campo era o que acontecia o tempo todo quando a gente era companheiro. Agora não vai ser diferente, já está resolvido, já conversamos no intervalo. E fico contente com o grande jogo dele.