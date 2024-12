Róger Guedes no Flamengo? Confira o salário do atacante no Al-Rayyan

O novo presidente do Flamengo e sua diretoria ainda nem foram empossados, mas já trabalham para trazer reforços para o Rubro-Negro. Um dos atletas desejados pelos dirigentes é o atacante Róger Guedes, que chegaria no clube para substituir Gabigol. Guedes, atualmente, joga no Al-Rayyan, do Catar, e ganha um salário milionário. O Lance! Biz te mostra agora quais são os vencimentos do atleta e compara com os valores pagos aos jogadores que já estão no elenco flamenguista.

Róger Guedes deixou o Corinthians em agosto de 2023 em uma transferência de US$ 10 milhões (cerca de R$ 48 milhões na cotação da época), na qual o atacante ficou com 60% do valor, o que significava cerca de R$ 28,8 milhões na época, e o resto ficou com o Alvinegro.

Guedes foi para o Catar receber R$ 4,8 milhões por mês. Esse valor é quatro vezes maior do que ele ganhava no time paulista.

Róger Guedes em partida pelo Al-Rayyan (Foto: Reprodução/Al-Rayyan)

Assim, para repatriar o atacante, o Flamengo teria que convencê-lo a ganhar menos ou pagar a ele valores superiores ao que oferece a todos os atletas rubro-negros atualmente.

Gabigol, por exemplo, que é o nome a ser substituído por Guedes, recebia cerca de R$ 1,5 milhões por mês para atuar pelo time da Gávea. Este também é o valor pago mensalmente pelo clube ao meia uruguaio Nico De La Cruz.

Hoje, o jogador mais bem pago do clube é o meia Bruno Henrique, que recebe cerca de R$ 2 milhões, ou seja, menos da metade do salário atual de Guedes.

Fora isso, o Flamengo também teria que pagar para contratar o jogador, já que Guedes possui um contrato de quatro anos vigente com o Al-Rayyan.

Em 46 jogos pela time, o jogador de 28 anos fez 34 gols e deu seis assistências.