Ricardo Lomba reforça aliança com BAP e analisa política do Flamengo

Ricardo Lomba foi eleito presidente do Conselho Deliberativo (CoDe) do Flamengo na noite desta segunda-feira (16), em votação na Gávea, sede social do clube carioca. Vice-presidente de Eduardo Bandeira de Mello em 2018, Lomba tem o apoio de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que será o mandatário do Rubro-Negro no próximo triênio.

— Fico feliz demais com o resultado, muito emocionado. Estou ciente da responsabilidade que é presidir o Conselho Deliberativo de um clube tão grande como é o Flamengo. A votação mostra que diferentes correntes políticas do Flamengo estavam apoiando a minha candidatura, isso me dá tranquilidade porque eu tenho certeza que tenho respaldo dos que me elegeram e mostra um caminho tranquilo para aprovarmos matéria neste conselho - disse o dirigente após a divulgação do resultado.

Ricardo Lomba (vice Sílvio Bastos) recebeu 943 votos, enquanto Álvaro Ferreira, apoiador de Rodolfo Landim (atual presidente do clube), teve 171 votos, além de dois votos nulos e dois em branco. O dirigente falou sobre sua aproximação com BAP, novo mandatário do clube.

— Sempre buscamos a melhor forma, fomos nos conhecendo, ele me apresentou as propostas dele, que eram muito similares as que eu defendia para o Flamengo, eu apresentei meu ponto de vista, ele gostou, e aí surgiu nossa proximidade que culminou a isso, ele presidente do Conselho diretor e eu do Conselho Deliberativo — afirmou Ricardo Lomba.

Aliança no Flamengo

BAP foi eleito presidente do Flamengo na última segunda-feira (9), desbancando Rodrigo Dunshee, que contava com o apoio do atual mandatário do clube, Rodolfo Landim. Desde então, o dirigente apostou suas fichas na eleição do Conselho Deliberativo e esteve no pleito realizado na noite desta segunda-feira (16).

— Assim como temos os poderes da República, aqui no Flamengo temos uma divisão para facilitar a administração do clube. O presidente eleito no Conselho Diretor tem as atribuições dele, estabelecidas no estatuto do Flamengo, eu agora como presidente do Conselho Deliberativo tenho as minhas competências. Nós aqui tratamos do estatuto de uma maneira geral, então qualquer reforma que a gente queira fazer será falado aqui — finalizou o novo dirigente.

Ricardo Lomba venceu as eleições desta segunda-feira (16) (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Conheça Ricardo Lomba

Funcionário da Receita Federal, Ricardo Lomba, de 56 anos, é um nome antigo na política do Flamengo. Ele se candidatou a presidência do Rubro-Negro em 2018.