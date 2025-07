Post enigmático de Matheus Gonçalves viraliza após Flamengo vetar ida ao Cruzeiro

O Flamengo recusou proposta do Cruzeiro por Matheus Gonçalves. O Cabuloso oferecera 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta, mas o Rubro-Negro optou por não seguir com o negócio. O atacante fez uma postagem em seu Instagram pessoal de um personagem de desenho chorando. Na web, torcedores apontaram que o jogador estava lamentando que a venda não foi concluída.

Web reage a post do Matheus Gonçalves, do Flamengo

Conforme apurou o Lance!, o presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, entrou em contato com o mandatário do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, para fazer a oferta. Por sua vez, Bap encaminhou a proposta ao departamento de futebol, que nunca teve interesse na negociação. A informação da recusa foi divulgada primeiramente pelo jornalista Samuel Venâncio.

Matheus tem recebido poucas oportunidades no Fla desde a chegada de Filipe Luís. Nesta temporada, o meia-atacante entrou em campo em apenas 21 das 56 partidas no profissional, além de alguns jogos no sub-20. Ele, inclusive, será titular em duelo do Mais Querido contra o Atlético-MG pelo Brasileirão da categoria de base.

Questionado, nesta segunda-feira (14), em partida pelo sub-20 do Flamengo, Matheus Gonçalves demonstrou surpresa ao saber do fim das negociações entre Flamengo e Cruzeiro.

— Eu não estava sabendo disso, não. Estou sabendo agora. O que tava para mim, antes do jogo, e para o meu estafe é que os presidentes, o Bap e o Pedrinho já tinham um acerto, já tinha a palavra deles. Se o Flamengo não quer me vender, quer que eu fique aqui, eu vou trabalhar duro e conquistar o meu espaço, o que eu sempre sonhei, dentro do Flamengo. Desde os 12 anos que eu estou aqui, estou grato, se não quer me vender, eu vou trabalhar para buscar meu espaço dentro do campo para ajudar o Filipe Luís e o Flamengo no restante da temporada — declarou Matheus.

