Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 12:35 • Rio de Janeiro

Com a saída de Tite e a chegada de Filipe Luís, Gabigol tem, finalmente, ganhado mais minutos em campo pelo Flamengo. Em dois jogos sob nova direção, nas vitórias contra o Corinthians e Bahia, o camisa 99 começou como titular e jogou quase os 90 minutos. Em entrevista à jornalista Raisa Simplício, o vice-presidente Marcos Braz falou que o processo de renovação com o atacante pode ter uma reviravolta.

Antes da chegada do novo técnico, uma renovação entre as duas partes era vista como improvável. Entre polêmicas e lesões, Gabigol foi para o fim da fila de opções no ataque na Era Tite, e a minutagem baixa, em conjunto com as exigências do atleta, afastaram o Rubro-Negro de acertar um novo vínculo.

Agora, a história pode ser outra. Marcos Braz admitiu que o cenário pode mudar até dezembro, e não descartou a renovação.

– Existem pontos que a gente tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabigol quer ficar, ele ainda não assinou com nenhum time. Se o Flamengo também não comunicou que não o quer, deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta. Entretanto, em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis em relação a parte financeira.

– É aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar, ninguém tem coragem de separar mesmo. Isso que está acontecendo. Claro que com Filipe Luís, você tem novos ares, um novo norte, que pode fazer com que a gente enxergue que tenha que ter uma renovação de contrato.

Há pouco menos de um mês, após vitória sobre o Bahia pela Copa do Brasil, o dirigente chegou a dizer que um desfecho positivo entre Gabigol e Flamengo seria algo 'pouco provável.'

— Agora, as renovações e ampliações de contrato são feitas sistematicamente dentro do clube. Acontece com jogadores da base e outros. Em determinado momento tem a hipótese da renovação de contrato. Dentro da situação que se tem hoje não é impossível, mas infelizmente hoje é pouco provável.

Com a partida do último sábado (5), contra o Bahia, pelo Brasileirão, Gabriel completou 300 jogos com a camisa rubro-negra, tendo conquistado diversos títulos no período: duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. Após o jogo, Filipe Luís falou sobre o momento do jogador e o elogiou.

– Eu conheço o Gabriel. Muito bem. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo que pedi para ele hoje no jogo. Ele fez tudo que pedi. Jogador tem fase melhor e pior.

O Flamengo terá um período de 10 dias durante a Data Fifa para se preparar para o clássico contra o Fluminense na quinta-feira (17), no Maracanã. O camisa 99 é cotado para ser o titular e manter sequência de jogos para buscar uma alavancada no Brasileirão.