Má fase do Flamengo reflete em fracasso de cartolas nas eleições

Publicada em 06/10/2024 - 23:02 • Rio de Janeiro (RJ)

As eleições municipais do Rio de Janeiro ocorreram neste domingo (6) e mobilizaram a cidade. Os torcedores do Flamengo, em especial, acompanharam também o desempenho das candidaturas de Marcos Braz e Cacau Cotta, dirigentes do Rubro-Negro. Nenhum dos dois foi eleito.

Marcos Braz é vice-presidente de Futebol do Flamengo e foi candidato à reeleição para vereador pelo PL. Cacau Cotta, diretor de Relações Externas, também foi candidato a vereador, mas pelo MDB.

Braz teve apenas 8.151 votos (0,27% do total). Cotta tentava assumir a cadeira na câmara carioca pela primeira vez, mas não teve o número de votos necessários. Recebeu apenas 3.638 (ou 0,12% do total).

Coincidência ou não, a fase do Flamengo não agrada ao torcedor, que é base eleitoral de Marcos Braz. O canditato, que tinha sido eleito quando os resultados do Rubro-Negro em campo encorajavam o torcedor a "agradecer" os dirigentes nas urnas, dessa vez não foi feliz na disputa eleitoral.

O Flamengo, neste momento, com Filipe Luís como técnico, vive a esperança de virada de chave. Mas, a temporada até aqui decepciona com a eliminação para o Peñarol na Libertadores e a distância na briga pelo título do Brasileirão. O clube carioca segue vivo na Copa do Brasil.