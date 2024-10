Flamengo soma motivos para acreditar no título do Brasileirão

Jogadores do Flamengo comemoram vitória sobre o Bahia e ganham confiança para sequência no Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Flamengo reacende a esperança para acreditar no título da competição em 2024. A equipe tem nove pontos a menos em relação ao Botafogo, mas com um jogo a mais por fazer contra o Internacional.

No ano em que venceu o hexacampeonato, o Rubro-Negro somava 10 pontos a menos em relação ao Palmeiras ao fim da 28ª rodada. Na época, o Verdão liderava o torneio com cinco pontos de folga para o São Paulo, que ocupava a vice-liderança.

Desde então, o Flamengo foi tirando ponto jogo após jogo até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro em 2009 na 37ª rodada. Após 15 anos de um "milagre", o Mais Querido vive uma situação até mais confortável em busca de um título que parece distante.

Tabela do Flamengo x Botafogo

Além do jogo a menos, o Flamengo encara cinco equipes que estão na metade debaixo da classificação do Brasileirão. Além disso, a equipe de Filipe Luís enfrenta apenas três vezes adversários que ocupam um lugar no G6 na tabela atualmente, sendo duas vezes o Internacional por conta da partida adiada do primeiro turno.

Líder da competição, o Botafogo enfrenta apenas quatro equipes que estão da metade da tabela para baixo no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Glorioso tem três embates contra rivais que ocupam um lugar no G6, sendo um confronto direto contra o Palmeiras, que pode ser favorável ao Flamengo na reta final do torneio.

Embalado no Brasileirão

O Rubro-Negro vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão contra Athletico-PR e Bahia. Na sequência, o Flamengo encara o Fluminense, que vive um período relativamente conturbado com Mano Menezes, mas um pouco mais tranquilo após o triunfo do Tricolor sobre o Cruzeiro.

Como mandante da partida, o Mais Querido terá a oportunidade de priorizar a venda para os seus torcedores antes de abrir a comercialização de forma geral para os fãs do Time de Guerreiros. Diante disso, a equipe de Filipe Luís deve encontrar um apoio massivo no Maracanã.

Além disso, o novo treinador terá duas semanas cheias de trabalho para implementar sua filosofia de jogo no elenco. Apesar do pouco tempo com o elenco profissional e com mais instruções por vídeos, o comandante já deu outra cara ao Flamengo e espera-se uma evolução maior a partir da Data Fifa.

Filipe Luís em sua estreia como técnico do Flamengo contra o Corinthians (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)