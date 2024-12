O atacante Róger Guedes, do Al-Rayyan, da Arábia Saudita, é o nome preferido do presidente eleito do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. No entanto, a contratação do jogador de 28 anos não agrada o técnico Filipe Luís. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada posteriormente pelo Lance!.

Além do treinador, o futuro diretor de futebol do Flamengo, José Boto, também não dá apoio à possível contratação do atacante. Porém, a decisão só deve ser tomada após a posse de Bap, no dia 18 de dezembro.

O Flamengo busca um substituto para o Gabigol, que não ficará no clube para a próxima temporada. Filipe Luís quer um jogador que seja versátil e atue tanto como segundo atacante quanto de referência, mas o nome de Róger Guedes não é o preferido do técnico.

Números de Róger Guedes

No Oriente Médio desde agosto de 2023, quando deixou o Corinthians, Róger Guedes tem 34 gols e seis assistências em 46 jogos pelo Al-Rayyan. Fora do país, ele também jogou pelo Shandong Luneng, da China.

No Brasil, o atacante foi revelado pelo Criciúma e fez parte da conquista do Campeonato Brasileiro do Palmeiras de 2016. Além disso, teve passagem pelo Atlético-MG, antes de jogar pelo Timão.

