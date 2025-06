Ficha do jogo Fla FRA Semifinal - J5 Novo Basquete Brasil Data e Hora Terça-feira, 03 de junho, às 20h (de Brasília) Local Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Onde assistir

Flamengo e Franca voltam a se enfrentar no Novo Basquete Brasil (NBB), nesta terça-feira (03), pela quinta partida da semifinal. Os times buscam vaga na final do campeonato, no placar geral, eles estão empatados. A partida está marcada para às 20h (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo tem transmissão do SporTV (TV fechada), FlamengoTV+ e BasquetPass (streamings pagos). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Confronto entre os times na semifinal do NBB

No placar geral, Flamengo e Franca estão empatados na semifinal do NBB. Até o momento, os times disputaram quatro partidas válidas. Para ir à final, um dos times precisa vencer o quinto duelo. O finalista enfrenta o vencedor do confronto entre Minas e Bauru.

FICHA TÉCNICA - FLAMENGO x FRANCA

📅 Data: terça-feira, 03 de junho;

⌚ Horário: 20h (de Brasília);

🏟️ Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), FlamengoTV+ e BasquetPass (streamings pagos). ➡️ Clique para assistir no Sportv