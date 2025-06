Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo se despediu do Maracanã em grande estilo ao golear o Fortaleza por 5 a 0, com gols de Luiz Araújo (2), Michael, Everton Araújo e Arrascaeta. Após a vitória,o treinador avaliou a vitória, explicou as escolhas no time titular e falou sobre o Mundial de Clubes.

O resultado deixa o Flamengo na liderança do Brasileirão, uma vez que o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro. Agora o Rubro-Negro tem 24 pontos, além do melhor ataque (24) e a melhor defesa da competição. A equipe volta a campo no dia 16, pela Copa do Mundo de clubes, contra o Espérance.

Como foi a coletiva

Ao analisar a atuação de seus comandados, Filipe Luís entendeu que houve dois momentos do jogo: antes e depois do primeiro gol. Na sua visão, o gol condicionou o restante da partida, facilitando para o Flamengo.

- Cada jogo tem um detalhe diferente. Nesse de hoje, até o gol, tivemos acho que duas chances, não esava tão facil de entrar. Tinhamos a bola, mas hoje tivemos mais paciência na circulação de bola para encontrar os espaços e, a partir do primeiro gol, tudo ficou melhor porque os jogadores ganharam confiança e começou a fluir melhor o jogo.

Diferente da escalação contra o Deportivo Táchira, pela Libertadores, contra o Fortaleza, Everton Cebolinha e Bruno Henrique foram titulares. O treinador explicou que a escolha se deu por estarem "mais frescos" que os outros, como Pedro, que ficou no banco. Ainda, destacou a atuação de Léo Ortiz, que deu a assistência para Arrascaeta abrir o placar aos 30 do primeiro tempo.

- Léo Ortiz conseguiu achar um passe excepcional, que poucos zagueiros achariam, porque o Fortaleza deu essa condição. Só podemos entrar onde o adversário nos concede espaços. Se eles fecham o meio, o espaço vai estar em outro lugar. O caminho depende de como o adversário marca, do momento do jogador e outras coisas.

A vitória marcou o fim do primeiro semestre e a avaliação do treinador não poderia ser diferente e ele comentou como isso impacta na sequência do trabalho. O Flamengo encontrou dificuldades, mas avançou na Copa do Brasil e na Libertadores, além de estar na ponta da tabela do Brasileirão.

- Conquistamos os títulos que estavam em jogo até o momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, Libertadores e lideramos o Brasileirão com o melhor defesa e ataque. Isso reforça ainda mais a convicção que eu tenho nas minhas ideias sobre o que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que precisamos para ser campeão. Indica que estamos no caminho certo e fazendo as coisas certas, superando dificuldades.

Arrascaeta comemora gol contra o Fortaleza (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Confira mais falas da coletiva de Filipe Luís após a vitória do Flamengo

Sobre o retorno de Viña

- Viña é um cara que tem muita experiência, jogou na Europa e está no nível do Varela. Teve uma lesão gravíssima e voltou. É bom para o treinador ter três laterais desse nível de seleção. Aí entra um ponto que me perguntaram na outra coletiva, se eu penso que o elenco é curto. Mas um deles fica fora do treino. Quando você tem muito mais jogadores e todos estão aptos, não podem treinar. Isso é o que mais me parte o coração porque a única forma que eu tenho de respeitar todos os jogadores é treinando e deixando eles preparados para o jogo.

Sobre as pretensões do Flamengo no Mundial

- Vamos no primeiro momento para vencer o primeiro jogo, depois o segundo e tentar passar da fase de grupos. Depois cada adversário que vier pela frente e aí não sei o que pode acontecer. Se eu quero ser campeão? Claro. Sabemos a realidade que é enfrentar times europeus. Se vocês viram a final da Champions ontem, pareceu outro esporte.

- Ainda não preparei nada pra o Mundial. Os jogos a cada três dias não permitem olhar além do próximo adversário. A partir de agora, com a Data Fifa, começaremos a preparar os jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis. Existe uma facilidade em subestimar os adversários aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Se eles estão lá é porque foram campeões e merecem estar lá.

Filipe Luís quer reforços no Flamengo

- O treinador sempre quer reforços. Estamos trabalhando para reforçar o elenco e quanto antes. Como ele (Boto) mesmo explicou, se não for possível para o Mundial, terá a janela de julho também. Acreditamos que temos posições que podemos elevar a qualidade e a concorrência entre os jogadores.

Avaliação física e técnica antes do Mundial de Clubes

- Físicamente os jogadores estão bem. Como falei depois do jogo de quarta-feira, em que vinhamos de jogar contra o líder do campeonato em um gramado sintético, tivemos três dias até enfrnetar o Táchira, e hoje tivemos quatro dias para se preparar o jogo do Fortaleza e isso faz muita diferença. Os jogadores que entraram em campo na quarta e saíram vaiados, na minha opinião, injustamente, fizeram um esforço muito grande. Existe uma diferença muito grande entre três e quatro dias, hoje vimos isso para o lado contrário. E notamos isso, o cansaço no Fortaleza. Recuperamos o Erick que é uma peça importantíssima e esperamos recuperar todos os demais até o Mundial.

- Como não existe tempo para treinar e insistir em cima do modelo, só temos tempo para preparar plano de jogo, muitas vezes se perdem comportamentos e detalhes que se nota no jogo. Sem desculpas, pois todo mundo tem o mesmo calendário, mas isso é uma coisa natural num calendário em que em dois meses e meio não se tem uma semana cheia. - concluiu.

Sobre a situação com Plata e a seleção do Equador

- O Plata tem uma lesão no joelho e até hoje estava na maca. O jogo é daqui a cinco dias e não há nenhuma condição dele entrar em campo. Mesmo assim, a seleção tem o direito de convocar e levar ele para lá e temos que aceitar. Mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar.

Filipe Luís rasga elogios à Varela

- É um lateral completo. Não tem o mesmo físico que o Wesley, tem outras características, mas sabe defender e atacar. E vai atacar tanto quanto o modelo de jogo peça e tanto quanto o adversário permita. É bom em todas as fases do jogo, além de ser um líder excepcional no vestiário. Tenho muito orgulho dele ter superado essa situação da perda da mãe dele e estar aqui dando a vida por nós.

Sobre convocações no Flamengo

- Ter muitos jogadores convocados indica que o time está bem. Eu, como treinador, não gosto de ter jogadores convocados porque perco tempo de treino com eles. Já fui jogador e estive no lugar deles de ir para a seleção e é um orgulho muito grande. E agora temos um treinador excepcional que chegou para mudar e a importância de um técnico do tamanho dele para poder elevar um pouco mais o nível do nosso futebol. Esperar que eles não tenham nada grave, defrutem dos jogos e voltem saudáveis.