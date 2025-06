Reedição de 2019: Flamengo pega Internacional nas oitavas da Libertadores; relembre o embate

Flamengo e Internacional irão se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores deste ano. O primeiro jogo será no Maracanã. Posteriormente, as equipes decidem a classificação no Beira-Rio. Rubro-negros e colorados voltam a se encontrar na competição. Afinal, em 2019, duelaram nas quartas de final do torneio. O Lance! relembra para você como foram as partidas, que resultaram na ida do time carioca para as semifinais.

O primeiro jogo das quartas foi no Rio de Janeiro, no dia 21 de agosto. Com uma grande atuação do Flamengo, que contou com o apoio de um Maracanã lotado, a equipe de Jorge Jesus venceu o Internacional por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique.

Por conta do volume ofensivo do Rubro-Negro, que terminou a partida com 70% de posse de bola, o Flamengo poderia ter ido para o segundo jogo com uma vantagem ainda maior no placar.

Filipe Luís em campo contra o Internacional (Foto: Alexandre Neto/PHOTOPRESS/Lancepress!)

O fato curioso dessa partida foi a escalação de Gabigol. Afinal, o atacante ficou fora da lista de relacionados divulgada na véspera do confronto. O camisa 9, na época, deu a assistência para o segundo gol de Bruno Henrique.

Jogo de volta entre Internacional e Flamengo pela Libertadores

Uma semana depois, as equipes voltaram a se enfrentar, desta vez pelo jogo de volta. No Beira-Rio, o Internacional abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Em bola parada, D'Alessandro cruzou e Rodrigo Lindoso, de cabeça, mandou para o fundo da rede.

O gol de empate rubro-negro foi aos 39'. Em contra-ataque, Bruno Henrique, que recebeu passe de Arrascaeta, tocou para Gabigol, que deixou tudo igual.

Gabigol comemorando gol no Beira-Rio (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Na semifinal, o Flamengo eliminou o Grêmio, vencendo por 5 a 0 no jogo de volta (no Maracanã). Já na decisão, bateu o River Plate por 2 a 1.

Retrospecto geral entre Flamengo e Internacional

Jogos - 111

Vitórias do Flamengo - 38

Vitórias do Internacional - 39

Empates - 34

