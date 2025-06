Flamengo emite nota sobre especulações de mercado: ‘Sem qualquer fundamento’

O Flamengo publicou, no início da tarde desta segunda-feira (2), uma nota sobre especulações de mercado de transferências. O clube carioca já acertou, para a janela do meio do ano, a contratação de Jorginho, do Arsenal. Ele ficará à disposição do técnico Filipe Luís para o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Sorteio Libertadores 2025: confira os confrontos das oitavas de final

- O Clube de Regatas do Flamengo alerta que seu nome tem sido frequentemente vinculado a especulações de mercado sem qualquer fundamento. O clube reitera que possui alvos definidos e negociações em andamento, conduzidas com responsabilidade e discrição. Não haverá desvios em relação ao planejamento estabelecido - publicou o Flamengo.

José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A nota rubro-negra foi publicada horas depois do nome de Álvaro Montoro, do Vélez Sarsfield (ARG), ser vinculado ao clube. O meio-campista de 18 anos, no entanto, tem conversas encaminhadas com o Botafogo.

continua após a publicidade

Segundo o "Ge", o argentino já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos no clube alvinegro. O negócio gira em torno de US$ 9 milhões (R$ 51,3 milhões na cotação atual).

➡️ Rodinei vê Flamengo com chances no Mundial e lembra final contra o Liverpool: ‘Merecíamos vencer’

Jorginho à disposição do Flamengo no Mundial de Clubes

Único reforço acordado com a diretoria rubro-negra, Jorginho disputará o Mundial de Clubes pelo Flamengo. O meio-campista renunciou a receber um bônus de 500 mil libras (R$ 3,8 milhões na cotação atual), por cumprir o contrato com o Arsenal até o final, para se apresentar ao clube carioca visando a competição.

continua após a publicidade

A expectativa é que Jorginho se apresente no Flamengo entre sexta-feira e sábado para passar por exames médicos. Posteriormente, assinará vínculo por três anos.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real