Flamengo x Botafogo sub-17: onde assistir, horário e prováveis escalações

Flamengo e Botafogo sub-17 se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola começa a rolar a partir das 21h30 (de Brasília) da próxima terça-feira (3) no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. A transmissão ao vivo da partida será no SporTv (canal fechado).

Equipe do Flamengo em campo contra o Fluminense em partida válida pelo Campeonato Brasileiro sub-17 (Foto: Leonardo Brasil/ FLUMINENSE FC)

O Flamengo não vive um bom início de Brasileirão sub-17. Apesar da equipe da Gávea ter goleado o Athletico Paranaense na última rodada, o time perdeu seus dois primeiro jogos e ocupa a 13ª colocação do campeonato, posição que não garante a classificação ao mata-mata. Além disso, o clube sofreu oito gols neste começo e, junto com Grêmio e Cuiabá, é a equipe mais vazada do torneio.

O Botafogo, por sua vez, enfrenta um momento parecido ao de seu rival. O alvinegro tem um empate, uma vitória e uma derrota no campeonato, e está estacionado na 11ª posição, apenas duas acima do oponente. Na última rodada, empatou em 1 a 1 em outro clássico carioca: desta vez contra o Vasco da Gama.

✅ Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro sub-17:

Ficha do jogo FLA BOT 4ª rodada Brasileirão sub-20 Data e Hora terça-feira, 3 de junho de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro Árbitro Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO SUB-17 (Técnico: Daniel Franklin)

Gabriel Werneck; Levy, Heitor, Pedro Pinho e João Vitor; Matheus Tiago, Fábio, Ryan Roberto e Diego; Lucas Falcone e Luiz Guilherme

BOTAFOGO SUB-17 (Técnico: Jardel Zamberlan)

João Vitor; Lira, Micael, Miguel Caldas e Ivan Molina; Yure, Pedro Paulo e Luiz Henrique; Arthur Novaes, Marlos e Mateus Apucarana

