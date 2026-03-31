Convocado pela Seleção Brasileira, Léo Pereira avaliou a decisão do Flamengo com Filipe Luís. Nos Estados Unidos com a Canarinho, o jogador revelou que, ao saber da convocação, fez questão de agradecer ao técnico.

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— O presidente fez o que precisava ser feito pelo Flamengo. Eu estava em casa e tinha acabado de perguntar para o preparador físico qual seria a programação do próximo dia, que ainda não tinha saído. Fui pego de surpresa, assim como vários outros jogadores e o próprio Filipe. Mas o presidente teve que tomar alguma atitude, pensando no Flamengo. Sei que todo mundo ficou chateado no momento, e a própria torcida teve uma grande repercussão. Mas sabemos que o presidente tem tomado as melhores atitudes em relação à instituição. Nós somos pagos para estar lá e dar o melhor ao Flamengo — contou Léo Pereira, em entrevista à "TNT Sports".

— No dia da convocação, como moramos no mesmo condomínio, fiz questão de encontrá-lo pessoalmente. Sou muito grato. Ele me disse que o Carlo Ancelotti já tinha perguntado sobre mim — completou.

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Léo Pereira revela como descobriu a saída de Filipe Luís do Flamengo

Assim como os torcedores do Flamengo, Léo Pereira também foi pego de surpresa com a saída de Filipe Luís, demitido após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira. Segundo o zagueiro, ele soube da decisão em conversa com o preparador físico da comissão técnica, que também foi desligado.

— Eu estava em casa e tinha acabado de perguntar ao preparador físico qual seria a programação do dia seguinte, que ainda não tinha sido divulgada. Fui pego de surpresa, assim como vários outros jogadores e o próprio Filipe. Mas o presidente entendeu que precisava tomar uma atitude pensando no Flamengo. Sei que todos ficaram chateados no momento, e a torcida também repercutiu bastante. Ainda assim, sabemos que o presidente busca sempre o melhor para a instituição. Nós somos pagos para estar lá e dar o nosso melhor. Quem decide é ele, e nós temos que respeitar. Cabe a nós obedecer e seguir trabalhando — explicou o defensor rubro-negro.

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