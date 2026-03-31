Uma declaração de Luiz Henrique, ex-Botafogo, sobre o Flamengo, viralizou muito nas redes sociais nesta segunda-feira (30). Muitos torcedores do Glorioso reagiram à fala do jogador que fez história no clube de General Severiano.

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Libertadores, Campeonato Brasileiro e Rei da América: a passagem de Luiz Henrique pelo Botafogo foi histórica. Torcedores do Flamengo começaram uma mobilização nas redes pela contratação do craque, que hoje veste o azul do Zenit e o amarelo da Seleção Brasileira. Perguntado sobre o interesse, o jovem ficou sem jeito.

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- Não posso falar (risos). Eu não posso falar disso agora. Eu quero desempenhar o melhor no meu clube para depois decidir meu futuro com a minha família - disse Luiz Henrique, ex-Botafogo, sobre jogar no Flamengo, em entrevista ao canal "Goat".

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Atualmente, o jogador está em alta pela Seleção Brasileira, após boa atuação contra a França. A expectativa, inclusive, é de que ele esteja no time titular no amistoso contra a Croácia, nesta terça-feira.

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Luiz Henrique, ex-Botafogo, na Seleção Brasileira (Nelson Almeida/AFP)

Veja reação de torcedores do Botafogo com fala de Luiz Henrique sobre o Flamengo

Relação entre o Rubro-Negro e o atacante é antiga

O Flamengo esteve perto de um acordo com Luiz Henrique, ex-Botafogo. Em 2024, o clube carioca demonstrou interesse no jogador, que na época vestia as cores do Real Bétis, da Espanha. O modelo desejado pelo Rubro-Negro era um empréstimo, o que não agradou aos espanhóis. Foi nesse momento que o Botafogo, de John Textor, entrou na negociação e contratou o atacante.

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Após conquistar os títulos pelo Botafogo, ele foi vendido ao Zenit por 35 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões na época). Atualmente, o clube russo aceita negociar o jogador por cerca de 40 milhões de euros (R$ 241 milhões). Nas redes sociais, torcedores do Flamengo fizeram campanha por Luiz Henrique, ex-Botafogo.