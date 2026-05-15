Uma noite para esquecer. A derrota para o Vitória, que resultou na eliminação da Copa do Brasil, contou com fatores que não sairão do imaginário do torcedor rubro-negro tão cedo. A falta de eficiência no ataque, um problema que vem acompanhando a equipe de Jardim, cobrou um preço alto. Além disso, Rossi, ídolo recente do clube, falhou no gol que garantiu a vaga ao adversário, aumentando ainda mais a frustação dos rubro-negros.

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Não é de hoje que o Flamengo lida com a falta de eficácia no ataque. A equipe cria, finaliza, mas não consegue chegar ao objetivo. O problema já vinha acendendo o sinal de alerta no time carioca. Contra Grêmio, Bahia e o próprio Vitória, o Rubro-Negro construiu diversas oportunidades de perigo, mas a falta de capricho fez com que o torcedor demonstrasse incômodo com esse fator.

Nas últimas cinco partidas que antecederam o jogo desta quinta-feira (14), o Rubro-Negro pecou. O Lance! analisou esse recorte, no qual o time somou três vitórias e dois empates. Ao todo, foram 70 finalizações, sendo 31 no alvo. A média da equipe de Leonardo Jardim é de 14 chutes por partida, com apenas seis acertando a meta adversária. Ou seja, menos da metade.

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➡️ Relembre: Flamengo acende sinal de alerta com baixa eficiência no ataque (12/05)

Nesta quinta-feira, no Barradão, o Flamengo finalizou 26 vezes, mas apenas sete chutes foram no gol, exigindo boas intervenções de Lucas Arcanjo, que, quando foi acionado, correspondeu bem. Além da falta de assertividade, a falta de repertório no segundo tempo também incomodou os rubro-negros. Precisando do resultado, o time passou a apostar em cruzamentos, mas a maioria sem sucesso.

Leonardo Jardim aponta falta de eficácia do Flamengo

Após a eliminação, Leonardo Jardim reclamou da falta de aproveitamento do Flamengo nas finalizações. O treinador, entretanto, destacou que esse fator também passa pela confiança dos jogadores.

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— Melhorar a eficácia é um gesto técnico. Treinamos finalização, mas isso tem a ver com a confiança do jogador. Hoje foi um jogo em que tivemos domínio de posse, 26 finalizações, e não concretizamos. Não foi por falta de atitude e empenho. O primeiro gol foi um grande gol. O segundo veio em uma jogada de escanteio, em que precisamos ter mais atenção. Perdemos o que era um dos objetivos nesta primeira fase da temporada — disse o treinador.

Jogadores do Flamengo contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Noite ruim de Rossi marca eliminação do Flamengo

Num contexto geral, o Flamengo não teve destaques individuais, assim como coletivos. Entretanto, as falhas de Rossi no segundo gol do Vitória ficaram marcadas, já que foram decisivas para a classificação adversária. Na primeira tentativa, o goleiro argentino não saiu bem e desviou levemente a bola, que ficou com Luan Cândido. O jogador adversário acertou um voleio. Rossi ainda tentou a defesa, mas não conseguiu evitar o gol.

Flamengo precisa, rapidamente, virar a página

Os próximos dias prometem, evidentemente, um cenário de pressão. A queda prematura na tradicional Copa do Brasil, na qual o Flamengo é pentacampeão, trará um amargo resultado no âmbito esportivo e financeiro. Entretanto, não há tempo para lamentar.

O time de Leonardo Jardim encara uma sequência de jogos importantes, que começa com um confronto fora de casa contra o Athletico e, posteriormente, uma partida de Libertadores no Maracanã. Em seguida, o Rubro-Negro recebe o Palmeiras, líder do Brasileirão, em casa.

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Confira os próximos jogos do Flamengo

17/05 — Athletico x Flamengo — Brasileirão

— Brasileirão 20/05 — Flamengo x Estudiantes — Libertadores

x Estudiantes — Libertadores 23/05 — Flamengo x Palmeiras — Brasileirão

x Palmeiras — Brasileirão 26/05 — Flamengo x Cusco — Libertadores

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