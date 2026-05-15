Danilo vê 'massacre' do Flamengo contra o Vitória, mas destaca: 'Pecamos nas finalizações'
O zagueiro demonstrou insatisfação com a falta de eficácia da equipe nas finalizações
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Torcedores, jogadores e até mesmo o técnico Leonardo Jardim apontam que a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil passa diretamente pela falta de eficácia no ataque. Após a derrota por 2 a 0 para o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), o zagueiro Danilo, titular na partida, afirmou que a equipe carioca "massacrou" o adversário, mas pecou na precisão.
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— A Copa do Brasil era um objetivo na temporada. Obviamente, uma derrota chateia bastante, principalmente em um elenco que foi montado para vencer tudo o que disputa. O jogo foi bem claro: o Flamengo teve a obrigação de assumir a partida, criou as finalizações e pressionou o tempo todo. Sofremos dois gols, o primeiro com muito mérito do Erick, e o segundo em uma falha coletiva nossa. Depois disso, ficou difícil. O Vitória baixou as linhas, se entregou em campo, e nós pecamos nas finalizações para furar o bloqueio deles. Fizemos uma partida importante. Massacramos o adversário o tempo todo, mas hoje não era o nosso dia — iniciou Danilo, um dos líderes do elenco rubro-negro.
— Não sei responder, sinceramente. A gente trabalha todas as partes do jogo: construção, defesa e finalização. Tivemos as ocasiões. Em outros jogos conseguimos marcar, mas esse quesito precisa de atenção, porque vai fazer diferença nas competições daqui para frente. A má pontaria prejudicou bastante, e estamos conscientes disso. A responsabilidade é de todos. Os defensores também tiveram chances pelo alto. Fica o aprendizado: precisamos ser mais letais. Sofremos dois gols e temos que analisar nosso posicionamento defensivo, mas a responsabilidade pelos gols marcados é dividida entre toda a equipe — completou o zagueiro.
Contra o Vitória, o Flamengo finalizou 26 vezes, mas apenas sete chutes foram no alvo. O problema, entretanto, não é recente. Nas últimas partidas, a equipe de Leonardo Jardim dominou os adversários em volume de jogo, como definiu Danilo. Esse "massacre", porém, ficou restrito ao aspecto quantitativo, longe da precisão necessária.
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Nos dois últimos jogos, por exemplo, diante de Grêmio e Vitória, o Flamengo finalizou 46 vezes, acertou apenas 12 chutes no gol e marcou somente uma vez.
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- 17/05 — Athletico x Flamengo — Brasileirão
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