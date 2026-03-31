Bap bate o martelo sobre Plata no Flamengo: 'Não tem nenhuma intenção'

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou sobre a situação de Gonzalo Plata no clube. O jogador foi afastado pelo treinador Leonardo Jardim, que disse que o atacante precisa mudar de atitude para voltar a jogar.

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— O Plata é jogador do Flamengo, o Flamengo não tem nenhuma intenção de negociar o Plata. A situação dele é discutida e tratada pelo pessoal do futebol. Nós não temos nenhuma intenção de negociar o Plata — declarou Bap.

Nos últimos dias, Plata retirou diversas fotos com o Fla do seu perfil no Instagram. O jogador também deixou de seguir o clube na rede social. O desgaste interno levantou rumores sobre uma saída do equatoriano após a Copa do Mundo, mas a possibilidade foi negada pelo presidente rubro-negro, pelo menos nesse momento.

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Convocado pelo Equador, Gonzalo Plata falou a situação no clube após o jogo da seleção contra Marrocos nesta sexta-feira (27). O atacante valorizou o período defendendo seu país afirmando que o período o faz esquecer o que está acontecendo no Fla.

— Estar com os companheiros aqui na Seleção (Equatoriana) me faz esquecer tudo o que está acontecendo fora do meu entorno, onde está a minha equipe. Então, fico muito feliz — afirmou.

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Relembre a fala de Jardim sobre Plata após Corinthians x Flamengo

Após o empate entre Corinthians e Flamengo em 1 a 1 na Neo Quimica Arena, neste domingo (22), o técnico Leonardo Jardim a ausência de Gonzalo Plata nas últimas relações.

— Em relação ao Plata, é um jogador que está tendo dificuldades de integração, essa integração é vasta. Por isso, neste momento, para jogar no Flamengo é necessário estar bem integrado. É necessário ter concentração, atitude e um empenho físico grande para lutar pelos resultados.

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Luiz Eduardo Baptista (BAP) é o presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

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