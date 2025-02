O empate do Flamengo com o Fluminense por 0 a 0 neste sábado (8), no Maracanã, contou com uma série de ações às vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, que completa seis anos. Após o clássico, Léo Pereira fez questão de abordar o tema, e afirmou que o time rubro-negro jogou pelos 10 jovens.

- É um dia triste porque a gente sabe do sonho desses meninos, dessas famílias. A gente já teve a idade deles e, com certeza, eles dariam de tudo para, de repente, estar no Maracanã hoje vestindo o manto e representando suas famílias. Então, hoje a gente jogou por nós e por eles. Acredito que eles realmente dariam de tudo para estar aqui no nosso lugar - disse o zagueiro.

Léo Pereira na zona mista do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Revelado pelo Flamengo, Evertton Araújo também presta solidariedade

Quem também falou sobre o tema foi Evertton Araújo, que foi revelado pelas categorias de base do Flamengo.

- É muito complicado isso. Nós ficamos muito abalados com tudo quando isso aconteceu. Desejar solidariedade para todas as famílias e dizer que eles nunca serão esquecidos, eles sempre serão levados por todos nós, todos os profissionais do Flamengo e pela nação (torcida) também - afirmou.

Como foi o clássico entre Flamengo e Fluminense

O confronto começou complicado para o Flamengo. Afinal, logo aos sete minutos, Alex Sandro sentiu dor muscular na perna esquerda e pediu para sair. Ayrton Lucas entrou no lugar do lateral-esquerdo. A primeira etapa foi um confronto muito picotado, com entradas duras e 15 faltas (dez cometidas por rubro-negros).

Com a bola no pé, faltou criatividade às equipes, que somadas tiveram apenas cinco finalizações, sendo apenas uma na direção do gol, feita pelo Flamengo. A chance foi com Bruno Henrique aos 34 minutos, após cruzamento de Pulgar, mas o goleiro Fábio nem precisou se jogar na bola.

O cenário do segundo tempo continuou parecido com o da etapa anterior, com um jogo amarrado, sem muitas chances ofensivas. Luiz Araújo quase abriu o placar para o Flamengo aos 34, mas Fábio salvou o Fluminense. O goleiro tricolor voltou a fazer grande defesa aos 43, em cabeçada de Cebolinha. Já nos últimos minutos, os times se lançaram ao ataque, mas não foi o suficiente, e o clássico terminou sem gol.

