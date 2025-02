Em clássico pegado, Fluminense e Flamengo empatam no Maracanã

Fluminense e Flamengo empataram em 0 a 0 na tarde deste sábado (8), pela nona rodada do Campeonato Carioca. No Maracanã, no Rio de Janeiro (8), o clássico contou com poucas jogadas com perigo de gol, mas teve entradas fortes e jogo amarrado.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

O confronto começou complicado para o Flamengo. Afinal, logo aos sete minutos, Alex Sandro sentiu a perna esquerda e pediu para sair. Ayrton Lucas entrou no seu lugar. A primeira etapa contou com um jogo muito picotado, com entradas duras e faltas.

Bruno Henrique, do Flamengo, advertido com cartão amarelo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Com a bola no pé, faltou criatividade para ambas as equipes, que somadas tiveram apenas três finalizações, uma no gol (Flamengo). A grande chance foi com Bruno Henrique aos 34', após cruzamento de Pulgar, mas o goleiro Fábio nem precisou se jogar na bola.

continua após a publicidade

O cenário do segundo tempo ficou parecido com o da etapa anterior, com um jogo amarrado, sem muitas chances ofensivas. Luiz Araújo quase abriu o placar para o Flamengo aos 34', mas Fábio salvou o Fluminense. O goleiro tricolor voltou a fazer grande defesa aos 43', em cabeçada de Cebolinha. Já nos últimos minutos, os times se lançaram ao ataque, mas não foi o suficiente, e o clássico terminou sem gols.

O que vem por aí

Na próxima rodada do Campeonato Carioca o Fluminense irá enfrentar o Nova Iguaçu. Já o Flamengo fará o clássico com o Botafogo, o segundo do ano (equipes se enfrentaram na Supercopa do Brasil).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 0 FLAMENGO

Campeonato Carioca - nona rodada

🗓️ Data e horário: 8 de fevereiro de 2025, 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Arias, Canobbio e Guga (FLU); Bruno Henrique, Pulgar e Léo Ortiz (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Thiago Silva (Freytes), Ignácio, Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Bernal), Arias; Riquelme Felipe (Lima), Cano (Lelê) e Canobbio (Kevin Serna)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Allan), Evertton Araújo, Gerson; Michael (Juninho), Bruno Henrique (Cebolinha) e Gonzalo Plata (Luiz Araújo).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

4️⃣ Quarto árbitro: Ewerton Marques Ribeiro

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda