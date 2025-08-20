menu hamburguer
Zinho enaltece titular do Flamengo contra o Internacional: ‘Craque’

Rubro-Negro avançou para as quartas de final da Copa Libertadores

Zinho FOX Sports
imagem cameraZinho enalteceu partida de Arrascaeta contra o Internacional (Divulgação)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
23:47
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0, nesta quarta-feira (20), no Estádio Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Na ocasião, o ex-jogador Zinho enalteceu a partida de Arrascaeta durante a transmissão do confronto pela ESPN.

Em campo, o camisa 10 foi autor do primeiro gol da vitória da equipe de Filipe Luís no confronto. O arremate aconteceu ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos. Tudo começou após um rebote de Rochet em um chute de Samuel Lino. A bola sobrou com com Palta, que tocou de cabeça para trás, onde estava Arrascaeta para finalizar de primeira e marcar.

Na transmissão da ESPN, Zinho não poupou elogios para analisar a importância do uruguaio para a equipe de Filipe Luís. O ex-jogador chegou a chamar atenção para a ausência do camisa 10 na primeira partida do confronto. Ele não jogou por conta de suspensão por cartão amarelo.

- Ele voltou. Não jogou na quarta-feira. O Flamengo sentiu a falta dele. Ele as vezes fica sumido da partida, por conta da marcação forte, mas ele tem o diferente. É o craque da equipe. É um meia artilheiro. O Flamengo cresceu no jogo, e com a bola no pé é tecnicamente bem melhor - disse Zinho, na ESPN.

Internacional x Flamengo

Em campo, o gol no primeiro tempo de Arrascaeta deixou a situação do Rubro-Negro tranquila na busca da classificação. Com a vitória momentânea por 1 a 0, o Colorado teria que virar a partida para levar a decisão para os pênaltis.

A missão difícil da equipe do técnico Roger Machado não foi alcançada. No segundo tempo, o atacante Pedro garantiu a vitória do clube carioca no segundo confronto entre as equipes. O gol do camisa 9 aconteceu após Luiz Araújo avançar pela ponta esquerda e cruzar rasteiro e encontrar o companheiro para marcar.

Com o resultado, o Flamengo se classificou para as quartas de final da Libertadores diante do Internacional pelo placar agregado de 3 a 0. Agora, a equipe do técnico Filipe Luís irá enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na próxima fase do torneio.

Arrascaeta em ação contra o Internacional pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

