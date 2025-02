Torcedores questionam titular do Flamengo contra o Fluminense: ‘Todo jogo’

Fluminense e Flamengo empataram em 0 a 0 neste sábado (8), no Maracanã, pelo Cariocão. Um dos jogadores mais comentados da partida nas redes sociais foi o meia Erick Pulgar, que levou um cartão amarelo. Torcedores rubro-negros repercutiram mais uma advertência recebida pelo atleta.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pulgar recebeu cartão amarelo do árbitro Alex Stefano após um desentendimento com o colombiano John Arias. O volante foi substituído por Allan nos minutos finais do clássico. Na Supercopa do Brasil contra o Botafogo, no último domingo (2), o chileno também havia levado amarelo.

Veja as reações nas redes sociais: