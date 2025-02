Flamengo homenageia Garotos do Ninho no Maracanã; confira

No dia em que a tragédia no Ninho do Urubu, que vitimou 10 jovens das categorias de base do Flamengo, completa seis anos, o clube carioca promoveu uma série de homenagens aos Garotos do Ninho. No clássico com o Fluminense no Maracanã, o time entrou em campo com um patch no uniforme com o dizer "Nossos 10!". Já na arquibancada, torcedores fizeram questão de relembrar os jovens.

Flamenguistas levaram bandeiras com imagens e nomes dos jogadores.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Aos 10 minutos do primeiro tempo, os flamenguistas cantaram a música em homenagem aos jovens. A canção, aliás, é entoada em todas as partidas, sempre no mesmo momento.

Entre investigações e brigas judiciais, o Flamengo encontrou um acordo com a última família que ainda não havia sido indenizada, na última terça-feira (4). Com isso, os familiares de Christian Esmério conseguiram uma "reparação" diante da negligência do clube na época.

Tragédia no Ninho do Urubu, CT do Flamengo

No dia 8 de fevereiro de 2019, Christian Esmério, Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, Pablo Henrique da Silva Matos, Bernardo Pisetta, Vitor Isaias, Samuel Thomas Rosa, Athila Paixão, Jorge Eduardo, Gedson Santos, e Rykelmo Viana faleceram por conta de um incêndio que atingiu o alojamento em que dormiam, no Ninho do Urubu, que é o Centro de Treinamento do Flamengo. Todos os jovens tinham entre 14 a 16 anos.

Os alojamentos eram em uma estrutura de container, e o fogo se iniciou devido a um problema no ar-condicionado, enquanto os jovens dormiam. Além dos 10 jovens que vieram a falecer, outros três atletas da base ficaram feridos por conta do incêndio, que se alastrou rapidamente por conta da estrutura do alojamento e do material que era feito o local.

