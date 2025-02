Filipe Luís compara Flamengo e Fluminense: ‘Mais fácil destruir do que construir’

Flamengo e Fluminense empataram sem gols na tarde deste sábado (8), pela nona rodada do Campeonato Carioca. Após a partida no Maracanã, o técnico Filipe Luís analisou a partida e comparou as obrigações das equipes em campo, reforçando o empenho do Rubro-Negro em propor o jogo.

- Jogo ruim? Na verdade é um jogo difícil, FlaxFlu nunca é fácil. O adversário tem suas armas. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor, então é mais fácil destruir do que construir. Fizeram uma grande marcação nos nossos meio-campistas. Acredito que as melhores chances foram nossas, não lembro de nenhuma chance deles. Foi só o primeiro jogo do ano contra eles. Valorizo o esforço dos meus jogadores, tudo que eu pedi eles fizeram - disse o treinador.

Filipe Luís durante o clássico entre Flamengo e Fluminense (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Estilo de jogo do Fluminense

Para Filipe Luís, o Flamengo fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. No entanto, não faltou ousadia, segundo ele, para que a equipe da Gávea saísse da partida com os três pontos.

- Começamos muito bem o segundo tempo. Não acho que faltou ousadia, foi muito mérito do Fluminense em defender. Pararam muito o jogo e souberam controlar - detalhou.

Veja outras respostas de Filipe Luís, técnico do Flamengo

Ausência de Arrascaeta

" Quando você fala de Arrascaeta, é um jogador único e especial. Ele vai fazer falta em qualquer lugar. Esse foi o mesmo time da final (Supercopa) e lá não fez falta. Hoje, como o resultado não veio, a gente fala dos jogadores que não estão. Eu valorizo os que estão. Meu plano de jogo não funcionou. É futebol. Não conseguiu dar tempo para o Plata como ele teve contra o Botafogo, e o Bruno Henrique não achou as mesmas soluções".

Preocupação com Alex Sandro

"Não sabemos ainda. Mais um incômodo na coxa. Não sabemos ainda se é lesão ou não. Amanhã vamos ficar sabendo. Mas o Alex é um cara que se conhece bem, então eu não quis correr riscos.

Fatalidade. Alex sentiu incômodo, normal, isso vai acontece durante o ano. Melhor que aconteça agora no Carioca e ele possa se recuperar bem e estar pronto o quanto antes possível, porque é muito importante para a gente".

Busca por reforços

"Não. "Estou absolutamente feliz com o grupo que tenho na mão, mas sempre atento às oportunidades de mercado. Tenho conversas diárias com departamento de scout e Boto. Mas não pedi ninguém".

