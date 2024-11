Landim reforça amor de Bruno Henrique pelo Flamengo: ‘Deixou dinheiro para continuar’

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo na temporada de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 13:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Após seis anos, Rodolfo Landim deixará a presidência do Flamengo no dia 31 de dezembro de 2024. Em entrevista ao jornal "O Globo", o mandatário respondeu perguntas sobre a dupla de ataque histórica do clube: Gabigol e Bruno Henrique.

Ao ser questionado sobre a renovação de contrato de Gabigol para o ano que vem, o presidente respondeu se a situação de Bruno Henrique no clube influencia a proposta pelo camisa 99. No dia 6 de janeiro de 2024, BH estendeu seu vínculo com o Rubro-Negro até 31 de dezembro de 2026.

- A gente fez uma proposta para ele de dois anos de contrato. Virou três anos no fim da negociação. A gente sentiu que ele queria ficar no Flamengo, e ele deixou dinheiro na mesa para continuar. Ele tinha uma proposta para jogar no exterior melhor, economicamente falando. E ele resolveu ficar no Flamengo. E a gente não tinha por que duvidar de que ele ia estar jogando bem. A gente estendeu essa negociação porque ele estava voltando de uma lesão grave [em 2022] - esclareceu Landim.

História

Carinhosamente apelidado de "Rei dos Clássicos" pela torcida rubro-negra, Bruno Henrique é um dos maiores ídolos da história do clube. Por títulos, o camisa 27 conquistou quatro Campeonatos Cariocas, duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.

Em números individuais, Bruno Henrique já vestiu o Manto Sagrado 272 vezes, com 94 bola na rede e 53 passes para gol. Na temporada de 2024, o jogador de 33 anos tem 48 jogos, além de oito gols e três assistências.

